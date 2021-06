A taxa de letalidade do Entorno-DF é de 2.67% registrada no dia 8 de junho, estando abaixo da taxa para o Brasil que é de 2.80%

Mônica Prado (Agência Ceub / Jornal de Brasília)

Os casos confirmados de covid-19 não param de crescer em Luziânia (GO) desde o dia 1º de março de 2021. São registrados 22 mil 184 casos confirmados até o dia 8 de junho, enquanto Valparaíso (GO) registra, até o mesmo dia, 11 mil 718 casos. Os 20 municípios do Entorno registram um total de 77 mil 862 casos, até o dia 8 de junho, e Luziânia representa 28,49% do total de casos em números absolutos.

A taxa de letalidade do Entorno-DF é de 2.67% registrada no dia 8 de junho, estando abaixo da taxa para o Brasil que é de 2.80%.

Quanto ao número de óbitos, Luziânia continua liderando com 367 vidas perdidas, até o dia 8 de junho. Valparaíso vem em seguida com 313 óbitos acumulados até o mesmo dia. Enquanto Formosa aparece como a terceira cidade do Entorno com maior número de casos confirmados até o dia 8 de junho (8 mil 510 casos), é a quarta em número de óbitos (216), pois no município de Águas Lindas de Goiás há mais vidas perdidas (279), ainda que o número de casos acumulados até o dia 8 de junho seja menor, totalizando 7 mil 562.

Planaltina e Novo Gama apresentam, respectivamente, 177 e 171 óbitos, até o dia 8 de junho. No entanto, Planaltina registra menor número de casos acumulados até o dia 8 de junho totalizando 3 mil 517, enquanto Novo Gama registra números mais elevados: 4 mil 288 até o dia 8 junho. Cidade Ocidental é o município, dentre esses sete analisados, que apresenta o menor número acumulado de vidas perdidas. Desde o início da pandemia, faleceram de covid-19 na cidade 121 pessoas. No entanto, é elevado o número de casos confirmados até o dia 8 de junho, sendo a quinta cidade em número de casos: 5 mil 208, patamar superior ao apresentado por Planaltina e Novo Gama.