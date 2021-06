DF soma 1.254 novos casos de covid neste sábado (12)

Também foram somadas 14 mortes, sendo três ocorridas exatamente neste sábado e onze sido registradas em dias anteriores, mas tendo a causa da morte confirmada hoje

O Distrito Federal somou, neste sábado, 1.254 novos casos de infecção pelo novo coronavírus. Agora, já são 398.721 infectados desde o início da pandemia. Também foram somadas 14 mortes, sendo três ocorridas exatamente neste sábado e onze sido registradas em dias anteriores, mas tendo a causa da morte confirmada hoje.

De todos os infectados, 398.721 (95,8%) estão recuperados e 8.937 (2,1%) evoluíram para óbito. Os dados constam no boletim deste sábado (12) da Secretaria de Saúde.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (46.268), Plano Piloto (39.916) e Taguatinga (33.118). A maior taxa de mortalidade pertence a Planaltina, onde dos 14.946 casos, 459 faleceram, ou seja, 3,1%. O segundo lugar está empatado entre Ceilândia e Recanto das Emas, ambas com 3%.

Lista de espera por leitos

A atualização mais recente (18h46) mostra que 82 pessoas aguardam por um leito de UTI na rede pública de saúde. Destas, 18 têm confirmação ou suspeita de infecção por covid-19.

A taxa de ocupação total de leitos gerais na rede pública é de 93,88%; na rede privada, a ocupação de leitos adulto é de 91%.