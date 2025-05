Corrida Tiradentes 2025 reúne três mil participantes

Neste domingo (25), a Polícia Militar do Distrito Federal promoveu a tradicional Corrida Tiradentes, que teve largada às 7h, na altura da quadra 102 do Eixão Sul.

O evento, que integra o calendário oficial da corporação, reuniu cerca de 3 mil participantes, entre civis, militares e atletas amadores.

A cerimônia de abertura contou com a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha; da comandante-geral da PMDF, Coronel Ana Paula Barros Habka; da vice-governadora Celina Leão; do secretário-executivo de Segurança Pública, Alexandre Rabelo Patury; além de oficiais, praças e convidados civis e militares.

Durante seu pronunciamento, a comandante-geral destacou a importância da corporação na promoção da segurança e na valorização de causas sociais relevantes.

“A Corrida Tiradentes é um símbolo de integração, cidadania e respeito. Hoje, mais do que celebrar a tradição da nossa Polícia Militar, corremos juntos em defesa das mulheres e contra a violência”, afirmou Ana Paula Habka.

Acrescentando, a comandante-geral também enfatizou o caráter solidário e simbólico da corrida, que teve como tema central o enfrentamento à violência contra a mulher. “Leiam ainda a camiseta de vocês. Unidos pela segurança delas. São homens e mulheres correndo juntos pela conscientização e pelo fim da violência contra as nossas mulheres. Defendam as nossas mulheres”, completou.

A vice-governadora Celina Leão reforçou a relevância do evento para o DF. “Essa é a corrida mais tradicional de Brasília, a Corrida Tiradentes da Polícia Militar. E este ano é ainda mais especial: todo mundo correndo com o tema das mulheres. É a sociedade protegendo as mulheres e, principalmente, essa instituição, que é uma das mais respeitadas do Brasil — a nossa Polícia Militar”, disse Celina Leão.

Além da forte mensagem de conscientização, o evento teve também um impacto social expressivo. Foram arrecadadas mais de 12 toneladas de alimentos, que serão distribuídas a instituições beneficentes do Distrito Federal, reforçando o compromisso da PMDF com a solidariedade e o bem-estar da comunidade.

A prova foi disputada nos percursos de 5 km e 10 km, com categorias divididas entre civis e militares. Ao final, os participantes foram recepcionados com hidratação, alimentação e atividades voltadas ao bem-estar e à integração da comunidade.

Mais do que incentivo à prática esportiva, a Corrida Tiradentes reafirma o compromisso da PMDF com a valorização da vida, promoção da cidadania e defesa dos direitos humanos, consolidando-se como um dos eventos mais aguardados do ano.

Confira abaixo os primeiros colocados em cada categoria e modalidade:

Primeiros colocados – Corrida Tiradentes 2025

5 km – Categoria Feminina:

PMDF Ativo: Melissa Saqueto

PMDF Veterano: Eliane Ribeiro de Souza

Público geral: Elane Ribeiro de Souza

5 km – Categoria Masculina

PMDF Ativo: Luciomar Martins de Oliveira

PMDF Veterano: Osvaldo José de Souza dos Santos

Público geral: Samuel Pinheiro da Silva

10 km – Categoria Feminina

PMDF Ativo: Camila Rueda Orlando Martins

PMDF Veterano: Maria José de Souza Santos

Público geral: Ester Ferreira Santos

10 km – Categoria Masculina

PMDF Ativo: Jean Carlos Gomes Nunes

PMDF Veterano: Roque L. A. Lara

Público geral: Arthur Medina Quintão

Ao final, todos os participantes receberam medalhas de participação, celebrando mais uma edição de sucesso da Corrida Tiradentes.

*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)