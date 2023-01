Corredor Eixo Oeste chega à Avenida Comercial

A primeira intervenção para adaptar as pistas ao Corredor Eixo Oeste, no entanto, fez com que cada uma delas tivesse sentido único

A excursão virtual pelo Corredor Eixo Oeste sai da Hélio Prates e chega à Avenida Comercial de Taguatinga. No quarto post da série publicada nas redes sociais, a Secretaria de Obras desembarca na via de 3,5 km que leva até a antiga Avenida Central da cidade, onde hoje é erguido o Túnel de Taguatinga. Se o caminho do Sol Nascente para o Plano Piloto passa pela Avenida Comercial, o trajeto inverso passa pela Samdu Norte. Até 2016, as duas vias eram de mão dupla. A primeira intervenção para adaptar as pistas ao Corredor Eixo Oeste, no entanto, fez com que cada uma delas tivesse sentido único. A alteração exigiu, na época, um novo planejamento para sinalizações verticais e horizontais, semáforos e passagens de pedestre, além de mudanças nas linhas de ônibus da região. Também foram feitas trocas de postes, substituição de meios-fios quebrados e adequação de bocas de lobo. Os preparativos para receber o BRT serão finalizados com a requalificação das duas vias que, juntas, somam 12 km. "O projeto está em desenvolvimento. Mas é importante destacar que, além de serem adaptadas para o transporte público, a Samdu, a Avenida Comercial e suas transversais serão totalmente revitalizadas", observa o secretário de Obras, Luciano Carvalho. "É mais qualidade de vida para comerciantes e moradores da região".