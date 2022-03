Corpo de professor desaparecido é encontrado carbonizado

Família e amigos estão arrecadando dinheiro para transportá-lo de volta para Teresina, onde a mãe e os irmãos moram

Gabriel de Sousa e Geovanna Bispo

[email protected]

O corpo do professor Denes Marlio Lime Neres foi encontrado, na noite do último sábado (05), carbonizado próximo à Planaltina de Goiás. Denes estava desaparecido desde a última terça-feira (1°).

Denes era professor substituto de inglês do Centro Educacional 01 de Planaltina e era piauiense. Segundo o Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF), família e amigos estão arrecadando dinheiro para transportá-lo de volta para Teresina, onde a mãe e os irmãos do professor moram.

“É com muita tristeza e pesar que o Sinpro-DF comunica o falecimento do professor Denes Marlio Lima Neres, vítima de assassinato. O educador foi visto pela última vez no dia primeiro de maio, na região de Planaltina de Goiás, e desde então era procurado por amigos e familiares. De forma trágica, seu corpo foi encontrado carbonizado neste fim de semana, nas proximidades da mesma região”, lamentou o sindicato em nota de pesar.

O coordenador da escola, Ivan Silva, disse que não sabe ainda como serão feitas as próximas atividades na escola onde Denes trabalhava. “Fomos pegos de surpresa”, contou Ivan, abalado.

Ajuda

Para ajudar a família e amigos de Denes, a cunha do professor, Analija Maria da Silva, abriu seu PIX (02361768380) para arrecadar o dinheiro do transporte. O comprovante deverá ser enviado para a gestora do CEM 01, Nedma Guimarães (telefone 99940-5215)

Aguarde mais informações