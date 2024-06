Corpo de jogador é encontrado decapitado após 65 dias de buscas

Por João Victor Rodrigues e Luis Nova

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) confirmou ontem a identificação de um corpo encontrado em um córrego em Valparaíso (GO). O cadáver pertence ao jogador de futebol amador Thavisson Mendes da Silva, de 27 anos, que estava desaparecido desde 8 de abril deste ano, há exatos 65 dias. A identificação foi feita através de exame de DNA nesta semana.

O corpo foi descoberto no dia 30 de maio. O delegado Taylor Brito, responsável pela investigação e chefe do Grupo de Investigação de Homicídios e Drogas do Novo Gama (GO) (GIH/DENARC/PCDF), solicitou que a família de Thavisson comparecesse ao Instituto Médico Legal (IML), onde um corpo em avançado estado de decomposição havia sido encontrado e poderia ser do jogador. “O exame de DNA confirmou que o corpo é do Thavisson”, afirmou o delegado.

Taylor Brito esclareceu que o corpo não estava decapitado. “O perito que realizou o exame cadavérico apontou que o corpo estava em um estado avançado de decomposição, não sendo possível determinar a causa da morte. Várias partes do corpo já estavam em putrefação, separadas ou em estágio de esqueletização”, explicou.

A investigação continua em andamento, com a polícia realizando diligências na cidade para desvendar a causa da morte e identificar o autor do crime.

Thavisson Mendes da Silva

Thavisson jogou futebol há 15 anos e jogou pelo Brazlândia e pelo Gama. Ele jogou pelo Vila União Futebol Clube, localizado no Novo Gama.

Após o jogo, foi a um bar para comemorar o aniversário do técnico da equipe em que jogava. Ele afirmou que, após a celebração no local comercial, iria à casa da companheira, localizada no mesmo bairro, por volta das 21h.