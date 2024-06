Matérias do curso de jornalismo do Ceub vencem em 7 categorias no Expocom Centro-Oeste

Por Agência Ceub

Agência de Notícias Ceub/Jornal de Brasília

Materiais do curso de jornalismo do Centro Universitário de Brasília foram os vencedores em sete categorias no Prêmio Expocom Centro-Oeste. Foi o maior número de conquistas da instituição até agora no principal congresso de comunicação do Brasil.

Em setembro, os trabalhos do Ceub representarão a região na edição nacional, que será realizada na Universidade do Vale do Itajaí, no campus da cidade de Balneário Camboriú (SC). Os trabalhos disputarão o prêmio com os outros quatro produtos das demais regiões brasileiras.

Séries especiais e estratégias

Na categoria de Agência experimental, a Agência de Notícias Ceub sagrou-se a vitoriosa, com o tema: “solidariedade de cada dia”.

A universitária Milena Dias representou o veículo de comunicação, que é um projeto de extensão do curso, e apresentou reportagens que enfatizaram histórias de doação no Distrito Federal, como foi um especial sobre a solidariedade com pacientes com HIV.

Outra vitória da agência foi na categoria de redes sociais, com o tema de “um novo ponto de vista para as mídias”. A estudante Danyelle Silva apresentou a variedade de estratégias na internet que o veículo utiliza de forma experimental, principalmente no Instagram .

https://www.instagram.com/agenciaceub

Vídeos e jornalismo esportivo

Vídeos veiculados na Agência, do campo do jornalismo esportivo, também foram os escolhidos entre os trabalhos na Região Centro-Oeste. Um deles é o programa periódico Furo na Rede, produzido para plataforma do Youtube. A série foi apresentada pelo universitário Marcello Hendricks.

Os vídeos destacam temas variados, que vão de assuntos do dia a dia do esporte a questões especiais, como o espaço para atletas paralímpicos.

Outro material esportivo vencedor foi o documentário “Não falta mais nada“, sobre a conquista do São Paulo na Copa do Brasil do ano passado, contra o Flamengo (RJ). Os alunos de jornalismo foram à capital paulista produzir o filme, escolhido na categoria “Produção Multimídia”. O trabalho foi representado pelo universitário Henrique Sucena.

Vitória das grandes reportagens

O gênero das grandes reportagens foi destaque no Expocom e rendeu mais duas vitórias para o curso de jornalismo do Ceub. Um deles foi a escolha como melhor revista laboratorial, o Esquina, produto publicado desde o ano de 1975, de forma ininterrupta. A publicação prioriza a grande reportagem. A universitária Isabela Domanico apresentou a edição “Nas ruas das periferias”.

Outro título ficou para a reportagem “Baixa vacinação alerta saúde infanto-juvenil”, na categoria de “Produção laboratorial em jornalismo multiplataformas”. O material foi publicado na Agência Ceub e foi apresentado pela universitária Ana Beatriz Cabral Cavalcante..

O grito

Uma vitória inédita para o Ceub foi na categoria de fotografia artística, intitulada “O Grito”, de autoria do universitário Pedro José Santana. O material foi realizado em partida do campeonato brasileiro, entre Atlético (MG) e Santos, na cidade de Belo Horizonte, no ano passado.

O estudante destacou que o trabalho é uma releitura da obra do artista norueguês Edvard Munch, de 1893.

“O Grito” foi o título do trabalho vencedor na categoria fotografia artística. Foto: Pedro Santana/Agência Ceub

Concorreram aos prêmios mais de 200 trabalhos de universidades públicas e privadas. O coordenador do curso de jornalismo do Ceub, Bruno Nalon, destacou o feito e entende que os resultados devem estimular a participação de novos alunos no próximo ano.