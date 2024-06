Celina Leão defende obras de prevenção a enchentes com investimentos de mais de R$ 800 milhões

Por Luana Viana

Agência de Notícias Ceub/Jornal de Brasília

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP-DF), em entrevista a Agência de Notícias Ceub, defendeu as medidas que o DF está tomando para adequar a infraestrutura da capital brasileira para prevenir enchentes no Plano Piloto e também em áreas periféricas.

Em relação às possíveis enchentes que podem assolar Brasília, como fizeram com o Rio Grande do Sul, Celina Leão avalia que os desastres são resultados da falta de preocupação e de cuidados com o meio ambiente.

“O que nos faz retomar dois grandes temas: primeiro a prevenção dos grandes desastres, o que você pode fazer de infraestrutura e a questão da sustentabilidade”.

Drenar

Sobre os projetos de infraestrutura, a vice-governadora destaca a criação do Projeto Drenar que tem orçamento em torno de R$ 300 milhões em novas tubulações para que as enchentes não se tornem um problema maior.

“Foi um desafio tirar esse programa do papel, porque é um programa muito caro que não acontece de um dia para noite. E tivemos que envolver a Terracap e vários órgãos dos governos”, explicou a vice-governadora.

Mapeamento

Celina Leão diz que outro projeto que vem sendo feito no DF, que é o mapeamento da rede hidrográfica e das regiões que precisam de reflorestamento para que possíveis enchentes sejam evitadas.

“Também temos a questão do Sol Nascente em que as obras giram em torno R$ 500 milhões investidos ali. Então sempre fica mais caro para o estado fazer um reparo do que se preparar, por isso, que nós estamos agora ofertando moradias, para que a gente possa crescer de forma sustentável”, destaca Celina Leão.

A vice-governadora argumentou que a preocupação principal do governo do DF deve ser com a preservação da fauna e flora nativas e também criar consciência educacional para toda a população brasiliense.