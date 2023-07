Corpo de Bombeiros resgatam família de búfalos no Eixão Norte

A equipe mobilizou uma viatura com seis militares para atender a ocorrência

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionada na madrugada desta segunda-feira (24), por volta das 01h34, para resgatar uma família de búfalos no Eixão Norte.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com três animais de grande porte vagando na via. Após uma rápida inspeção, os búfalos foram identificados como uma mãe e dois filhotes.

Conscientes da necessidade de uma abordagem especializada, a guarnição do CBMDF prontamente acionou o órgão responsável pela captura de animais. Enquanto aguardavam a chegada do suporte especializado, os bombeiros se empenharam em conduzir os búfalos para longe da via, visando evitar qualquer risco de acidentes envolvendo transeuntes.

Com habilidade e cautela, a operação de pastoreio dos animais foi conduzida com sucesso pela equipe de bombeiros, garantindo a segurança dos cidadãos nas imediações e o bem-estar dos búfalos.