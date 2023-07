Médicos da emergência do HRT passam por capacitação para uso do ultrassom

Instrutor do hospital Sírio-Libanês apresentou técnicas para facilitar diagnósticos e acelerar atendimentos

Cinco médicos do setor de emergência do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) participaram neste domingo (23) de um treinamento para uso de equipamentos de ultrassom para facilitar diagnósticos de pacientes em estado grave. A capacitação foi realizada no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), em parceria com o hospital Sírio-Libanês.

Um dos alunos, o cirurgião-geral e urologista Jae de Oliveira destaca a importância do uso do ultrassom para pacientes com politraumatismo causados por acidentes, quedas ou violência. É possível identificar rapidamente, por exemplo, hemorragias internas, facilitando a atuação da equipe médica. “A gente treinando pode agilizar e trazer benefícios aos pacientes”, afirma.

O encontro realizado no domingo teve oito horas de aula prática, precedidas por dez horas de capacitação teórica, à distância. Encontros semelhantes já foram realizados no Hospital de Base, no Hospital Materno-Infantil de Brasília (Hmib) e nos hospitais regionais de Brazlândia (HRBr), Asa Norte (Hran) e Santa Maria (HRSM), cada um com turmas de até dez alunos, entre servidores da Secretaria de Saúde e residentes.

Instrutor do curso, o médico radiologista Diego Nascimento dos Santos, explica que além de ensinar sobre como é o uso do aparelho, a capacitação é focada nas situações em que o equipamento pode ser utilizado e o diagnóstico correto. É um curso prático. A partir daqui eles passarão a utilizar o ultrassom no seu dia a dia”, acrescenta.