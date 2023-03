COP Parque da Vaquejada faz seletiva para atletismo

O treinador Hudson, que foi descoberto no COP de Sobradinho, destaca a importância de tirar os jovens do risco de criminalidade

O Centro Olímpico e Paralímpico (COP) do Parque da Vaquejada realiza, neste sábado (25), seletiva para a modalidade de atletismo. O objetivo é formar novos atletas de base com foco no Programa Futuros Campeões (PFC). As inscrições dos jovens de 9 a 17 anos podem ser realizadas no dia da seletiva.

O treinador Hudson de Souza, que foi descoberto por meio de seletiva no COP de Sobradinho, destaca a importância de tirar os jovens do risco de criminalidade como foco do projeto. “Além de promover novos atletas, nosso foco é tirar os jovens de suas zonas de conforto, do risco de criminalidade, que é forte aqui na nossa localidade, e mostrar um mundo diferente, com oportunidades e qualidade de vida. Porque é isso, o esporte transforma vidas”, disse.

Na seletiva, serão analisadas aptidão e resistência física, coordenação aeróbica e anaeróbica, comprometimento e disciplina. O atletismo está relacionado ao desenvolvimento de habilidades motoras que fazem parte do cotidiano do ser humano como andar, correr e saltar sendo essa modalidade base para as demais modalidades esportivas.

O secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, ressalta o apoio às seletivas dos COPs. “Os centros olímpicos são bases para revelar novos talentos. Muitos atletas de alto rendimento e consagrados saíram das categorias de base dos COPs. Vamos sempre apoiar as seletivas esportivas do DF e dar oportunidades para ajudar a mudar a vida de centenas de jovens”, destaca.

Para realizar a inscrição, o competidor precisa ir presencialmente no COP do Parque da Vaquejada munido do documento de identidade e comprovante de residência. São ofertadas 34 vagas, 30 regulares e quatro para pessoas com deficiência. A orientação é, no dia da seletiva, o competidor usar roupas leves e tênis.

As informações são da Agência Brasília