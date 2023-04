PCDF investiga suspeitos de plano de atentado a bomba no aeroporto de Brasília

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado – Draco/Decor, com o apoio da Polícia Civil do Estado do Pará, deflagrou, na manhã desta sexta-feira (14), a Operação Artificium, que investiga suspeitos de envolvimento no plano de atentado terrorista, os suspeitos colocaram artefato explosivo em um caminhão-tanque, próximo do Aeroporto de Brasília.



Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Redenção, São Félix do Xingu, Marabá e Xinguara, todas no Estado do Pará, com o objetivo de apreender documentos, aparelhos celulares, computadores e outros equipamentos eletrônicos vinculados aos suspeitos.

A ação contou com a participação de 30 policiais civis, é resultado da investigação que se iniciaram a partir da prisão em flagrante de George Washington de Oliveira Sousa, o qual confessou ter sido responsável pela montagem do equipamento explosivo.

Os policiais da Draco chegaram a mais dois indivídios que teriam participado da ação delituosa: Allan Diego dos Santos Rodrigues e Wellington Macedo de Souza, cujas prisões foam decretadas.



Concluído o inquérito policial com o indiciamento dos indivíduos citados acima – que já são réus em ação penal – foi aberta nova investigação para verificar a participação de mais pessoas no crime. Verificou-se, assim, que nos dias que antecederam o fato ocorreram comunicações entre George Washington, Allan e outros investigados sobre compra e transporte de explosivos do Pará para o Distrito Federal, bem como transferências de valores para custear tais aquisições.



Caso seja comprovado o envolvimento dos demais investigados, estes poderão responder pelos crimes de incêndio, explosão e organização ou associação criminosa, com penas que, somadas, chegam a 24 anos de prisão.