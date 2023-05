Consultor financeiro que vendia crack é preso em Ceilândia

A PCDF capturou também um usuário que havia acabado de adquirir uma grande pedra de crack com o traficante no valor de R$ 150,00 reais

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, na tarde desta segunda-feira (29), um homem de 33 anos por tráfico de drogas em Ceilândia. O suspeito trabalhava como consultor financeiro em sua residência, local onde também vendia drogas.

O consultor financeiro residia e comercializava as drogas na QNQ 1, local que fica em frente a uma escola. Duas vendas ilícitas foram flagradas durante as investigações.

Durante a ação, a equipe da 19ª Delegacia de Polícia conseguiu capturar um homem de 43 anos de idade, que havia acabado de adquirir uma grande pedra de crack com o traficante no valor de R$ 150,00 reais. O usuário relatou que, na última sexta-feira (26), havia adquirido outra pedra de crack com o traficante pelo mesmo valor.

Na casa do investigado foi apreendida a quantia de R$ 300,00 reais e seu aparelho de telefone celular. Ele foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento de pena por estar traficando nas proximidades de uma escola.

De acordo com a polícia, o preso já possuía passagem por tráfico de drogas e foi encaminhado à carceragem da PCDF, onde aguardará audiência de custódia.