Consulta pública debate poligonal do Parque das Sucupiras, no Sudoeste

O Instituto Brasília Ambiental convida a população do Distrito Federal a participar de consulta pública que vai discutir a redefinição de poligonal do Parque Ecológico das Sucupiras, localizado no Sudoeste. O estudo técnico já está disponível para consulta no site da autarquia

O evento ocorrerá presencialmente em 17 de janeiro, das 9h às 12h, no auditório do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que fica no Eixo Monumental Sul, Via S1, Rua G – 4a. Após a consulta pública, o Brasília Ambiental vai disponibilizar um vídeo institucional sobre o tema em seu site.

A unidade de conservação foi instituída pelo Decreto nº 25.926, de 14 de junho de 2005, como Parque de Uso Múltiplo das Sucupiras, com 26 hectares. Em 2019, por meio do Decreto nº 40.116, de 19 de setembro daquele ano, foi recategorizada parque ecológico. Entre os objetivos de uma unidade desse tipo, estão conservar amostras dos ecossistemas naturais, da vegetação exótica e paisagens de grande beleza cênica, incentivar atividades de pesquisa e monitoramento ambiental, além de estimular a educação ambiental e as atividades de lazer e recreação em contato harmônico com a natureza.

A consulta pública não é deliberativa. O Instituto Brasília Ambiental recebe as contribuições para aperfeiçoar a proposta.

Agência Brasília