Conselho de Pastores do DF declara apoio a Damares como candidata

O Conselho de Pastores Evangélicos do Distrito Federal (Copev-DF), declarou apoio a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves (Republicanos), como candidata ao Senado Federal no Distrito Federal nesta sexta-feira (08).

O apoio foi prestado durante um encontro da política com os líderes religiosos Josimar Francisco, Eldemar Garcia, Elias Castilho, Sebastião Guerra, Ricardo Espíndola e Chancerley Santana na Igreja Batista Central de Brasília. Francisco afirmou que ela “defende princípios cristãos e a família, além de ter anos de experiência na vida pública”.

Damares bateu o martelo nesta terça-feira (05), e mudou seu domicílio eleitoral para o DF. A manobra gerou muita especulação sobre qual seria o próximo passo da ex-ministra. Pelo twitter, ela disse que ainda não sabe o que fará, mas que será orientada em todas as decisões.

“Isso quer dizer que sou candidata? Ainda não. E se isso acontecer será, primeiramente, pela vontade de Deus e, em seguida, por orientação de meu partido [Republicanos], e do nosso presidente [Jair Bolsonaro]”.

As especulações iniciais também consideravam que ela poderia se lançar como candidata a Deputada Federal no DF. O Republicanos, no entanto, expressou uma preferência em levar Damares ao Senado. Isso gera um choque com a também ex-ministra, Flávia Arruda.

Arruda saiu da Secretaria de Governo na semana passada rumo a uma candidatura no Senado no DF. As duas ainda querem concorrer com o apoio de Bolsonaro, de quem foram auxiliares.