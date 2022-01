Conscientização para a importância do diagnóstico da hanseníase

Este domingo é o Dia Nacional de Combate e Prevenção da doença; rede pública oferece tratamento gratuito nas UBSs

O domingo (30) marca a importância do diagnóstico da hanseníase. Isso porque o tratamento precoce não deixa sequelas, mas, caso ocorra de maneira tardia, pode causar deformações. Com o tratamento, a transmissão também é interrompida.

“A principal importância do diagnóstico precoce da hanseníase deve-se ao êxito no tratamento”, explica a enfermeira do Centro Especializado em Doenças Infecciosas (Cedin), Leidijany Paz. A hanseníase afeta a pele e os nervos e é transmitida pelo ar por gotículas de saliva eliminadas na fala, tosse ou espirro de pessoas infectadas e que não estão tratando a doença.

A maioria das pessoas consegue se defender naturalmente da bactéria responsável pela enfermidade, porém cerca de 10% desenvolvem a doença. Em geral, é preciso uma relação próxima e frequente para que a doença se instale, por conta disso, todas as pessoas que convivem com o doente devem ser examinadas.

O atendimento é realizado nas unidades básicas de saúde (UBSs), e é de extrema importância que o paciente dê continuidade ao tratamento até o fim para que a cura seja definitiva. O tratamento da hanseníase é feito com antibióticos e os medicamentos são fornecidos pelo SUS.

“O diagnóstico é feito a partir da avaliação clínica conforme os sinais e os sintomas. O tratamento é todo disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS)”, ressalta Leidijany Paz.

Com informações da Agência Brasília