Conheça os 33 administradores regionais que vão compor o governo

Os administradores representam o Governo do Distrito Federal no âmbito das regiões

A partir de 1º de janeiro de 2023, o Governo do Distrito Federal contará com uma nova composição de administradores. Das 33 administrações regionais, 18 manterão os mesmos gestores e 15 serão comandadas por novos nomes.

Cabe aos gestores das cidades a articulação com a população, a atuação perante a comunidade, além da execução de serviços públicos nas localidades.

Por enquanto, os administradores das duas novas regiões, Arapoanga e Água Quente, ainda não foram designados.

Administração Regional do Plano Piloto – Ilka Teodoro

Nascida e criada em Brasília, é advogada e cursa mestrado em Direitos Humanos. Presidiu a Comissão de Seleção e a Comissão da Mulher Advogada da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Está à frente da administração desde janeiro de 2019.

Administração Regional do Gama – Joseane Araújo

Nascida em Picos, no Piauí, se mudou para o Gama em 1997, onde reside até hoje na Ponte Alta Norte. É bacharel em Direito. Exerceu cargos em várias secretarias e administrações do DF. Está como administradora do Gama desde maio de 2020.

Administração Regional de Taguatinga – Renato Andrade dos Santos

Nasceu em Patos de Minas, mas cresceu em Taguatinga. É pastor e advogado. Já foi administrador do Riacho Fundo II e de Taguatinga, onde atuou entre setembro de 2020 e abril de 2022. Também chefiou as secretarias da Região Metropolitana, de Trabalho e de Assuntos Parlamentares.

Administração Regional de Brazlândia – Marcelo Gonçalves da Cunha

Assumiu o cargo de administrador regional em março de 2022. É empresário e tem formação em contabilidade. É nascido e criado em Brazlândia, onde vive há mais de 40 anos.

Administração Regional de Sobradinho – Gutemberg Tosatte Gomes

É auditor fiscal de obras e servidor de carreira da DF Legal. Foi secretário de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal) entre dezembro de 2019 e julho de 2020.

Administração Regional de Sobradinho II – Diego Rodrigues Rafael Matos

Morou na Fercal por 25 anos. É formado em História e Pedagogia. Foi professor temporário na Secretaria de Saúde e assessor parlamentar na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Também atuou como professor em cursinhos.

Administração Regional de Planaltina – Wesley Fonseca Fraga

Formado em Educação Física, é especialista em assistência social. Foi eleito conselheiro tutelar em Planaltina. Também coordenou a encenação da via-sacra no Morro da Capelinha.

Administração Regional do Paranoá – Wellington Cardoso de Santana

É bacharel em Direito. Atuou na Polícia Militar e na Polícia Civil. Foi coordenador de Semiliberdade da Secretaria da Criança. Na Administração Regional de Sobradinho, já foi ouvidor e chefe de Gabinete.

Administração Regional do Núcleo Bandeirante – Cláudio Márcio de Oliveira

Nasceu e sempre morou no Núcleo Bandeirante. Tem graduação em Direito e pós-graduação em Direito do Trabalho. É filho do pioneiro e ex-administrador Lino Neto. Foi nomeado administrador da região administrativa em abril de 2022.

Administração Regional de Ceilândia – Dilson Resende de Almeida

Formado em Zootecnia, foi presidente da Emater. Foi secretário de Agricultura de 2019 a 2020. Em 2021, assumiu o cargo de Chefe da Unidade de Coordenação Regional da Área Oeste, da Secretaria Executiva das Cidades. Foi nomeado administrador de Ceilândia em dezembro de 2022.

Administração Regional do Guará – Artur Nogueira

É formado em Gestão Pública e pós-graduado em Gestão Política e Ciências Políticas. Foi administrador regional do Paranoá e do Riacho Fundo. Também foi chefe de gabinete na Câmara Legislativa do DF e assessor de Relações Institucionais na Câmara dos Deputados.

Administração Regional do Cruzeiro – Gustavo de Almeida Aires

Tem formação em Direito e pós-graduação em Planejamento e Orçamento Público. Foi secretário Executivo das Cidades. Esteve à frente da Administração Regional de Samambaia de janeiro de 2020 a março de 2022.

Administração Regional de Samambaia – Marcos Leite de Araújo

Nascido em Coremas (PB), é morador de Brasília há 45 anos. Policial militar aposentado, trabalhou no Gabinete Institucional da Presidência da República e na Secretaria de Segurança Pública. Foi administrador da Estrutural em outro governo.

Administração Regional de Santa Maria – Marileide Alves da Silva Romão

Natural de Santa Rita de Cássia (BA), veio para Brasília ainda jovem para morar em Santa Maria. É graduada em Serviço Social, cursa Psicologia e faz pós em Gestão Pública. Atuou na administração regional como secretária em 1993. Foi nomeada administradora em abril de 2020.

Administração Regional de São Sebastião – Roberto Medeiros Santos

Natural de São João do Sabugi (RN), é formado em Ciências Contábeis. Foi servidor público exercendo cargos de chefe de Contabilidade e Orçamento e diretor Administrativo e Financeiro. É morador de São Sebastião desde 1992.

Administração Regional do Recanto das Emas – Carlos Dalvan Soares de Oliveira

Natural de Brasília, é empreendedor do segmento de restaurantes e ativista social. Foi administrador do Recanto das Emas entre 2019 e 2022. Foi candidato ao cargo de deputado distrital nas eleições de 2022.

Administração Regional do Lago Sul – Rubens Santoro Neto

Nascido em Manaus, mudou-se para Brasília em 1972 e há 40 anos é morador do Lago Sul. É formado em Direito. Integrou a Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). É administrador da região desde janeiro de 2019.

Administração Regional do Riacho Fundo – Fernando Siqueira Guimarães

Mais conhecido como Major Siqueira, é oficial da Polícia Militar do DF. É bacharel em Direito e em Segurança Pública pela PM. Tem pós-graduação em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública. Esteve à frente do comando do 4º e 25º Batalhões da corporação.

Administração Regional do Riacho Fundo II – Ana Maria da Silva

Cearense, mora no Riacho Fundo II desde 1997. É formada em Pedagogia e pós-graduada em Gestão Pública. Foi eleita três vezes conselheira tutelar no Riacho Fundo II. Exerce o cargo de administradora da cidade desde 2019.

Administração Regional do Lago Norte – Marcelo Ferreira da Silva

Nasceu em Taguatinga, mas mora desde que se casou no Lago Norte, no bairro Taquari. Reassumiu em dezembro de 2022 a administração regional, onde estava desde 2019 e deixou a função para se candidatar ao cargo de deputado distrital.

Administração Regional de Águas Claras – Mário Henrique Furtado Rocha de Sousa

É tenente-coronel do Corpo de Bombeiros. É formado em Engenharia Civil e Engenharia de Segurança e Pânico e pós-graduado em Gestão Pública. Esteve nos últimos dois anos como subsecretário de Infraestrutura da Secretaria de Saúde.

Administração Regional da Candangolândia – Pablo de Sousa Valente Lima

Foi diretor de Cultura, Esporte e Lazer da administração, até assumir o comando em janeiro de 2022. Foi coordenador do Programa ID Jovem no Brasil, parceria entre a Unesco e a Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República.

Administração Regional do Sudoeste/Octogonal – Alcidino Vieira Júnior

É servidor público do Distrito Federal, pós-graduado e mestrando em Direito Constitucional. Também é professor de Direito Constitucional. Exerce o cargo de administrador desde abril de 2022.

Administração Regional do Varjão – Daniel Damasceno Crepaldi

Nascido em São Paulo, está há mais duas décadas em Brasília. É sociólogo e professor. Já foi subsecretário de Educação Básica na Secretaria de Educação e administrador do Sudoeste. Desde 2020, ocupa o cargo máximo na administração do Varjão.

Administração Regional do Park Way – Deusdete Soares Benevides

Natural de Brasília, atua como empresário. Já foi candidato a deputado distrital. Em Goiás, concorreu como vereador e prefeito de Águas Lindas.

Administração Regional do SCIA e Estrutural – Alceu Prestes de Mattos

Nascido em Santiago (RS), ingressou no serviço público como perito papiloscopista da Polícia Civil, onde ocupou várias funções de chefia. Foi administrador da cidade em outro governo e voltou ao cargo em abril de 2022.

Administração Regional do Jardim Botânico – Aderivaldo Martins Cardoso

Natural de Dianópolis (TO), é policial militar. Foi assessor especial de Gabinete na Secretaria de Segurança Pública e da Paz. Nas eleições de 2022 foi candidato ao cargo de deputado federal.

Administração Regional do Itapoã – Raimundo Risonaldo Paz

Foi assessor especial das secretarias de Governo, Desenvolvimento Social e Entorno e ocupou o cargo de chefia de Gabinete das Administrações do Paranoá e Itapoã. Assumiu a administração em agosto de 2022.

Administração Regional do Setor de Indústria e Abastecimento – Raphael Eugênio Marques Honorato Assunção

É morador de Vicente Pires e cursa Psicologia. Foi assessor parlamentar na Câmara Legislativa de 2018 a 2022. Também já exerceu a função de corretor de imóveis e apresentador de TV.

Administração Regional de Vicente Pires – Gilvando Galdino Fernandes

É pastor. Foi administrador de Taguatinga em gestões anteriores. Agora, assume a administração de Vicente Pires.

Administração Regional da Fercal – Fernando Gustavo Lima da Silva

É formado em Administração, pós-graduado em Direito Público, Gestão Pública e Direito Administrativo. Tem 20 anos de atuação no serviço público, com passagens pela Câmara Legislativa e Instituto de Previdência. Está à frente da administração da Fercal desde 2019.

Administração Regional de Arniqueira – Telma Rufino

Foi a primeira gerente do Setor Habitacional Arniqueira. No fim de 2019, retornou para ser a primeira administradora da região administrativa, e ficou à frente da gestão da cidade até 1º de abril de 2022. Retornou ao cargo em dezembro de 2022.

Administração Regional do Sol Nascente/Pôr do Sol – Cláudio Ferreira Domingues

Advogado, foi nomeado em 2019 como chefe de Gabinete da Administração de Ceilândia. Em 2020, se tornou administrador do Sol Nascente/Pôr do Sol. Deixou o cargo em 2022 para assumir a administração de Ceilândia. Em dezembro do mesmo ano, retornou ao cargo anterior.

Com informações Agência Brasília