Reservatórios do Túnel de Taguatinga estão prontos para ser concretados

Os tanques, cada um com capacidade para 50 mil litros de água, serão usados em caso de incêndio no complexo viário

O molde que ditará a aparência dos reservatórios para combate a incêndios do Túnel de Taguatinga já está pronto para ser concretado. A confecção das fôrmas de madeira foi concluída na sexta-feira (30). Os dois tanques, cada um com capacidade para 50 mil litros de água, ficarão abrigados na sala de comando da passagem subterrânea.

A concretagem dos depósitos de água será feita por partes. “Os tanques não são simples caixotes”, explica André Borges, um dos engenheiros civis envolvidos na construção do Túnel de Taguatinga. “Cada um deles tem uma ‘saia’ interna com 40 cm de altura, chanfrada, que reforça a estrutura no pé do reservatório, onde a pressão é maior”.

O reforço também foi garantido pela armação dos reservatórios, concluída no início do mês – cerca de 6 toneladas de aço foram usadas no processo. “Todos os vergalhões foram engastados no piso”, ressalta o engenheiro civil Samuel Teles, responsável pela fiscalização da obra do túnel. “A prática de embutir as barras de aço na laje garante uma estrutura muito mais robusta”.

Além dos dois tanques, a área técnica do Túnel de Taguatinga também vai abrigar 14 quadros de energia, centrais de monitoramento, três geradores de energia, banheiros e copa. O espaço de 1.734 m² fica na porção central da passagem subterrânea, logo acima da laje superior.

Agência Brasília