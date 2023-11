Confronto entre detentos durante banho de sol na Papuda

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape), os internos envolvidos na briga estavam armados com estoques, uma espécie de faca artesanal

Um confronto entre dois detentos ocorreu no Complexo Penitenciário da Papuda, especificamente na ala D do Bloco F do Presídio do Distrito Federal II (PDF II), durante o banho de sol no último domingo.

Rapidamente, equipes formadas por policiais penais intervieram e conseguiram conter a confusão, evitando que o incidente resultasse em mortes. Ambos os detentos foram socorridos e levados ao Hospital de Base, onde receberam atendimento médico. Atualmente, encontram-se em estado estável e fora de perigo.

O caso foi oficialmente registrado na 30ª Delegacia de Polícia, localizada em São Sebastião, onde as autoridades estão conduzindo as investigações necessárias para entender as circunstâncias do confronto e tomar as medidas adequadas em relação aos envolvidos.