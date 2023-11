Álvaro Medeiros conquista mais um pódio na reta final da Copa São Paulo Light

Campeão do 2º turno da competição, o piloto brasiliense está mais próximo do título da temporada 2023, que será definido em dezembro

O segundo lugar no pódio da categoria Mirim foi alcançado depois de duas belas corridas disputadas neste sábado (28), no kartódromo Internacional Aldeia da Serra, em Itapevi-SP. Álvaro Medeiros saiu do 3º lugar do grid, brigou pela liderança e foi o segundo piloto a cruzar a linha de chegada na primeira bateria válida pela final do segundo turno da Copa São Paulo Light de kart e 9ª etapa da competição.

Com a inversão dos cinco primeiros do grid na corrida 2, o piloto brasiliense largou da 4ª posição, assumiu a liderança na quinta volta e conquistou a vitória sagrando-se campeão do 2º turno, composto pelas etapas 6 a 9 do certame, com 71 pontos.

Foto: Gilmar Rose

Com este importante resultado, Álvaro Medeiros fica mais próximo do título de campeão da temporada 2023, que será definido no dia 09 de dezembro, no kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. Com a rodada tripla na etapa final, 20 pontos estarão em jogo, mas o trabalho da equipe está focado na vitória.

“Nos dois primeiros treinos da semana fomos rápidos com motor próprio. Na quinta-feira fizemos alguns ajustes e tivemos boa evolução do kart e do piloto. Choveu na noite anterior a prova e com a pista molhada fomos para a primeira bateria com um ajuste deixando o kart mais aderente. Tivemos um bom início pulando para a ponta. No final, com a pista mais seca, tivemos uma perca de rendimento por estar mais grudado ao solo, mesmo assim, conseguimos o segundo lugar e, com o acerto para a pista seca, vencemos a prova dois. Estamos muito focados em busca da vitória. Nas últimas quatro etapas o Álvaro teve três vitórias e um segundo lugar. Isso mostra a nossa evolução, e se Deus quiser, manteremos a performance na última disputa, em Interlagos”, declarou Alex Grigoletto, coach de Álvaro Medeiros.