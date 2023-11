Manhã começa caótica no metrô de Ceilândia

De acordo com usuários do transporte, assim que o metrô abriu, as estações Ceilândia Norte e Sul estavam sem funcionar

O começo da manhã desta quarta-feira (1º),véspera de feriado, começou com transtornos para quem precisa do metrô para se locomover. De acordo com usuários do transporte, as estações Ceilândia Norte e Sul estavam sem funcionar. Max Maciel, deputado distrital, usou sua rede social ‘X’, o antigo Twitter, para falar sobre a situação: Como chegar bem para trabalhar depois de encarar o sistema de transporte?



Metrô no Ramal Ceilândia parado, Trens saindo apenas da praça do Relógio.



Vias hiper engarrafadas.



E a gente avisando:



TÁ TODO MODELO ERRADO! — Max Maciel 🧢 (@maxmacieldf) November 1, 2023 A situação só foi se normalizar pouco depois das 6h, quando as estações já estavam lotadas. Assim, os trens estão saindo da Região Administrativa abarrotados de gente.