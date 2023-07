Confiança do comércio para vendas caiu em junho

Pesquisa da CNC indica que confiabilidade dos empresários do setor tiveram queda de 13,1% na comparação com o mesmo mês no ano passado

A confiança do empresário para as vendas caiu 0,6% no mês de junho, segundo o estudo do Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). De acordo com o órgão, o levantamento atingiu 106,4 pontos no último mês, o que representa o menor nível de confiança do varejista desde junho de 2021 na comparação anual – em relação a junho de 2022, o índice caiu 13,1%.

Esta é a segunda vez consecutiva que o otimismo das vendas dos varejistas cai pela segunda vez consecutiva. A maior retração no comparativo anual foi em abril de 2021, quando a diferença de confiabilidade no comércio representou uma queda de 20,7%.

De acordo com a CNC, o destaque do mês foi a percepção desfavorável da situação vigente. Há três meses, o índice de condições atuais entrou na zona negativa (abaixo dos 100 pontos), com quedas intensas da avaliação dos varejistas sobre o desempenho da economia e do comércio. A maioria dos comerciantes, 61,2%, aponta que as vendas no comércio pioraram. A proporção também é a mais elevada desde junho de 2021.

A vendedora responsável pela Constance Calçados da quadra 201 da Asa Sul, Jeane dos Santos, porém, destaca que a expectativa para as comercializações da loja são positivas. No último mês, o estabelecimento teve um aumento de mais de 110% nas vendas, o que significa, na visão da funcionária, um bom cenário de crescimento do setor de calçados.

Dentro do nicho de vendas de calçados femininos, apesar de não haver nenhuma data à vista com foco direto no público alvo, o investimento neste mês de julho é nas botas e sapatos fechados, típicos das festas juninas deste período, que segundo Jeane, devem durar até agosto, movimentando a loja.

“Estamos bem confiantes nos próximos dias, porque também damos a oportunidade para os clientes comprarem on-line, além das lojas físicas, pelo whatsapp ou pelo site da franquia. Isso aumenta nossas chances de venda e dá a expectativa de vendas melhores e mais fluxo. Depois da pandemia, as pessoas pegaram o costume da venda pela internet”, destacou.

As promoções também são um diferencial neste período. A loja está com algumas peças em liquidação e isso se torna um atrativo para os consumidores que passam pela vitrine. “Quando os preços estão mais baixos, dá para o cliente levar mais de um produto, e isso é muito bom”, continuou.

Metodologia

O Icec é um indicador que tem o objetivo de detectar as tendências das ações empresariais do setor varejista em todas as capitais das unidades da federação. A pesquisa é feita com aproximadamente 6 mil empresas e os índices de confiabilidade vão de 0 a 200 pontos, sendo 100 pontos o nível base de satisfação.

São nove questionamentos feitos aos comerciantes referentes a três aspectos principais. O primeiro gira em torno das características atuais da empresa em comparação com o ano anterior, analisando a situação econômica do país e da empresa no cenário; o segundo é sobre o futuro em um curto prazo, a partir da situação atual da empresa; e o terceiro busca entender questões mais específicas como a expectativa de contratação de funcionários nos próximos meses, o nível de investimentos em relação ao mesmo período do ano anterior, e o nível atual dos estoques diante da programação de vendas.