Vagas abertas para aulas gratuitas de balé e jazz em Samambaia

Companhia oferece oportunidades para iniciantes nas turmas do projeto experimental Dança na Comunidade

Até sábado (15), a população de Samambaia de 18 a 35 anos poderá se inscrever no projeto experimental Dança na Comunidade. São 20 vagas para iniciantes nas aulas de balé e jazz, no complexo cultural da cidade, localizado na Quadra 301. O espaço foi cedido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec).

As inscrições podem ser feitas pelo Instagram da Companhia de Dança Por Acaso ou por este link.

“Serão duas turmas. Estamos com dez vagas abertas para a turma de balé e outras dez para o jazz. Queremos oferecer uma oportunidade para jovens e adultos terem acesso à cultura, descobrir novos talentos e despertar o interesse pela dança, que é uma arte tão bonita”, explica Luís Montalván, bailarino, diretor e coreógrafo. O idealizador do projeto é bailarino profissional há mais de 30 anos e fundou a Cia de Dança Por Acaso no final da década de 1980.

Com informações da Agência Brasília