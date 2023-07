Furto de cabos de energia restringe abastecimento de água em Sobradinho II

Caesb trabalha para substituir os equipamentos furtados e reparar as avarias causadas na estrutura da estação

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) informa que, nesta terça-feira, 11, foram furtados os cabos de energia elétrica da Estação Elevatória de Água Tratada Lago Norte (EAT.LNT.002), instalada próximo ao Shopping Iguatemi e responsável por distribuir a água na região dos condomínios de Sobradinho II e Taquari. No momento, a unidade opera com restrição, provocando a suspensão parcial no fornecimento de água da região.

A Caesb trabalha para substituir os equipamentos furtados e reparar as avarias causadas na estrutura da estação, de forma a garantir a retomada do fornecimento de água à população atingida. A companhia pede à comunidade que utilize a água de forma racional até o restabelecimento completo dos serviços.

Com informações da Agência Brasília