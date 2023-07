Concursos na capital: PMDF é autorizada a lançar novo edital e INSS pretende chamar aprovados de 2022

Para a PMDF serão providas 147 vagas, enquanto o INSS irá chamar mais de 2.100 candidatos aprovados no concurso público de 2022

Uma portaria, assinada pelo chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad), autorizou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) a abrir novo concurso público para a carreira de oficial. A decisão saiu no Diário Oficial (DODF) da última quarta-feira (5/7), e o concurso será para provimento de 147 vagas.

A distribuição será a seguinte:

Sexo masculino: 44 vagas imediatas e 88 para cadastro de reserva;

Sexo feminino: 5 vagas imediatas e 10 para cadastro de reserva.

Entre as atribuições da PMDF para o certame está a definição da banca que ficará responsável pelo novo edital.

Segundo o documento, a remuneração inicial do aprovado para a função de aspirante a oficial será de R$ 9.623,97. Já para quem conquistar o posto de segundo-tenente, o soldo é de R$ 11.435,59. Além disso, os servidores também terão auxílio-alimentação de R$ 850.

Os requisitos para se inscrever são:

Idade entre 18 e 30 anos;

Estatura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres);

Carteira de habilitação de categoria B (no mínimo);

Nível superior em qualquer área.

O último concurso para oficial da PMDF ocorreu em 2016, organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e para provimento de 50 vagas. Nele, 45 vagas eram para homens e 5 para mulheres.

INSS quer chamar mais 2.144 aprovados em concurso

Nesta mesma semana, o novo presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), Alessandro Stefanutto, disse que o órgão tem a intenção de chamar os 2.144 candidatos aprovados no concurso público de 2022.

De acordo com o titular, para a contratação dos novos servidores, ainda é necessário verba para custear o curso de formação e o processo de admissão dos novos funcionários. O trâmite para contratação dos aprovados está em discussão com o governo federal.

No último mês, o INSS publicou a nomeação de cerca de mil aprovados na seleção pública. Estes, agora, estão em fase de posse e adaptação após passarem pelo curso. Segundo a entidade, os funcionários terão jornada de 40 horas semanais, com salário inicial de R$ 5.905,79.

Tal contratação já era esperada há alguns anos, haja vista a falta de servidores para atendimento ao cidadão. O INSS tinha, em setembro do ano passado, 14,5 mil técnicos do seguro social. O déficit chegava a 23 mil servidores em todo o país, entre os cargos de técnico e analista. A autorização para a nomeação dos primeiros aprovados, desta forma, foi publicada pela ministra de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck em junho.

O resultado final do concurso foi oficializado no início de maio, após curso de formação dos novos servidores. O processo teve início em setembro de 2022, com a publicação do edital. Segundo o INSS, a seleção recebeu mais de um milhão de candidatos.

As inscrições e todo o processo de seleção foram feitos pelo Cebraspe. A remuneração inicial de até R$ 5.905,79 corresponde ao valor do vencimento básico de R$ 712,61, mais a GAE (Gratificação de Atividade Executiva), de R$ 1.140,18, a GDASS (Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social), que pode chegar a R$ 3.595, além de auxílio-alimentação de R$ 458.

