PCDF prende suspeito de matar família de cabeleireira

A PCDF trabalha em parceria com a PCGO para solucionar o caso e não compartilharam mais informações sobre a identidade do suspeito

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nesta terça-feira (17), um homem suspeito de matar ao menos seis pessoas da mesma família, entre elas três crianças.

A cabeleireira Elizamar da Silva, de 39 anos, e seus três filhos desapareceram na última quinta-feira (12), após saírem da casa da avó das crianças. Três dias depois, no domingo, o carro da vítima foi encontrado carbonizado com quatro corpos dentro na GO-436, próximo à Luziânia.

No mesmo dia, familiares de Elizamar registraram outra ocorrência pelo desaparecimento do marido dela, Thiago Gabriel Belchior, o pai e a irmão dele. Horas depois, um segundo carro foi encontrado com mais dois corpos carbonizados, na BR-251. Os corpos ainda não foram identificados.

A PCDF trabalha em parceria com a Polícia Civil de Goiás (PCGO) para solucionar o caso e não compartilharam mais informações sobre a identidade do suspeito.