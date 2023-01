Conselheiro renuncia após apoiar atos antidemocráticos

Como publicado pela coluna Do Alto da Torre no dia 13 de janeiro, as redes sociais de Mafra são fartas de incentivos a atos antidemocráticos

Após publicação da coluna Do Alto da Torre, que é escrita pelo jornalista Eduardo Brito, do Jornal de Brasília, sobre o pedido feito por membros da Comissão de Educação da Câmara Legislativa para desligamento do presidente do colegiado, Mário Sérgio Mafra, por apoio público aos atos de terrorismo ocorridos em Brasília no último dia 8 de janeiro.

As redes sociais de Mafra são fartas de postagens com críticas ao sistema eleitoral, fake news e incentivos a atos antidemocráticos.

Por isso, após as denúncias recebidas, Mafra assinou um documento de renúncia ao mandato atual de conselheiro do Conselho de Educação do Distrito Federal, que é designado pela Secretaria de Estado de Educação do DF com vigência até o dia 10 de dezembro deste ano “ante ilações de entidades quanto a meu apoio ou participação em atos terroristas ocorridos no domingo (8), em Brasília”.

Na nota, Mafra afirma ter contribuído para a educação do País e do DF por toda sua história de vida profissional, com destaque para a participação no Conselho de Educação da capital federal, onde está desde 1999 em mandados diferentes, e na presidência do órgão desde 2017.

“Vivemos em um país democrático, com liberdade de expressão e de pensamento, mesmo assim, infelizmente, muitos são os assediados moralmente por conta de seus posicionamentos. Todo cidadão brasileiro tem o direito de livre manifestação e liberdade de expressão, não devendo ser um “post”, em rede social PARTICULAR, considerado como um conflito com a cultura do órgão a que serve, nem tampouco caracterizado como partícipe de ato ao qual repudiou oficialmente”, finalizou o, agora, ex-conselheiro.