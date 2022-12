PMDF descarta bomba em ônibus na Asa Sul; suspeito é liberado

Por volta das 14h30, a PMDF foi acionada por uma passageira do ônibus, informando que havia um homem suspeito com duas mochilas

Após uma suspeita de um homem estar carregando uma bomba em um ônibus que seguia pela Asa Sul nesta sexta-feira (23), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) descartou a presença de explosivos nos pertences do suspeito.

Segundo a corporação, dentro das mochilas do homem havia apenas objetos pessoais e fumo. Ele chegou a ser preso, mas após a constatação de que não havia nenhum explosivo nas bolsas, ele foi liberado.

Por volta das 14h30, a PMDF foi acionada por uma passageira do ônibus, informando que havia um homem suspeito com duas mochilas. Após o viaduto da quadra 216 da Asa Sul, o coletivo foi abordado e todos os ocupantes evacuados.

De acordo com a PMDF, o homem colaborou com os policiais e deixou as bolsas em cima do viaduto.

O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), Batalhão de Operações Especiais (Bope), Batalhão de Policiamento de Choque (Patamo) chegaram a ser acionados para prestar suporte a ação.