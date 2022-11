Concluídas pintura e limpeza dos paredões do Buraco do Tatu

Mais de 300 alunos do RenovaDF trabalharam na ação por dois meses; agora, começa a manutenção das paredes da parte de baixo do viaduto

Os quatro paredões do Buraco do Tatu, próximo à Rodoviária do Plano Piloto, estão de cara nova. É que a pintura e a limpeza da estrutura foram finalizadas na última semana de outubro por uma turma de 300 alunos do programa RenovaDF. As ações começaram em 19 de setembro.

Agora, a força-tarefa atua nas manutenções nas paredes da parte de baixo do viaduto, que estavam repletas de pichações e sujeira. A limpeza e o lixamento da área, para que depois seja feita uma nova pintura, começaram no dia 1º deste mês.

“Estamos fazendo um trabalho completo; quem passa por lá agora já sente a diferença”, afirma o instrutor líder do RenovaDF, Emerson Santos, responsável pela coordenação dos alunos.

Renovação

“Os maiores beneficiados são os usuários, inclusive muitos elogiam o governo pela iniciativa”, comemora o administrador da Rodoviária do Plano Piloto, Josué Martins. “O programa veio, de fato, para renovar Brasília.”

Nos paredões, além da limpeza e da pintura, houve também a restauração de azulejos que estavam quebrados ou foram descolados. Cada uma das estruturas tem, aproximadamente, 300 m de largura por 8 m de altura, e a última manutenção completa ocorreu em 2013.

Martins ressalta que é importante a participação da comunidade no processo de preservação: “Os paredões estavam completamente sujos, pichados, até com a marca de fezes; então, fica o pedido para cuidarem do patrimônio público. Se qualquer pessoa vir o dano acontecendo, avise a polícia, a administração regional, para que possamos coibir essa prática criminosa”.

Incentivo profissional

Para Pabline Arcanjo de Brito, 27 anos, uma das integrantes da força-tarefa, só há benefícios na repaginação. “É uma melhoria que vai deixar a cidade mais bonita”, diz. “Até mesmo as pessoas de fora que vinham comentavam que Brasília é uma cidade tão boa, tão bem-estruturada, mas estava precisando de cuidados”.

Sobre o curso, ela conta estar aproveitando todas as oportunidades: “Já aprendi sobre pintura, solda, serralheria, e estou gostando bastante. Estava desempregada havia quatro anos e acho que agora, depois do RenovaDF, terei mais oportunidade para entrar no mercado de trabalho”.

Gerido pela Secretaria de Trabalho (Setrab), o RenovaDF é um programa de incentivo à capacitação profissional que une teoria e prática. Os conhecimentos, promovidos em cursos relacionados à área de construção civil pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai), são aplicados em equipamentos públicos do DF.

“As benfeitorias realizadas agregam a utilização da área pública”, afirma a subsecretária de Qualificação Profissional da Setrab, Lucimar Pinheiro. “Já recuperamos aproximadamente 1,2 mil equipamentos, entre quadras poliesportivas, pontos de encontro comunitário, centros olímpicos, quadras de gramado sintético, viadutos, monumentos públicos, entre outros.”

Do lançamento, em julho de 2020, ao sexto ciclo, encerrado em setembro deste ano, foram formadas 9.092 pessoas. O sétimo ciclo, em andamento, contemplou 2 mil alunos e será finalizado em dezembro. Para o próximo, há a previsão de chamamento de mais 1,5 mil alunos.

