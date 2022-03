Começa a construção do Conselho Tutelar do Sol Nascente/Pôr do Sol

Na região, governador também vistoriou as obras da Rodoviária e do Restaurante Comunitário; investimentos nas obras somam R$ 9,3 milhões

Durante sua passagem pela região oeste do DF, o governador Ibaneis Rocha assinou, na manhã deste sábado (12), a ordem de serviço para o início da construção do Conselho Tutelar do Sol Nascente. O prédio terá status de equipamento público, ou seja, próprio do Governo do Distrito Federal (GDF), e será erguido por meio de um investimento de R$ 1,1 milhão.

Por não ter sede própria, o Conselho Tutelar atende os casos da região do Sol Nascente/Pôr do Sol por meio das unidades de Ceilândia, para garantir que a comunidade não fique desassistida. O recurso para a construção da sede da entidade na cidade veio do Fundo da Criança e do Adolescente (FDCA).

“Queremos melhorar a vida das pessoas, e esse é o significado da nossa vinda aqui”, declarou o governador. “Sei da importância do Conselho Tutelar na vida das pessoas. Isso aqui vai ajudar muitas famílias, amparar muitas crianças. Muitas outras coisas vão aparecer para o Sol Nascente/Pôr do Sol. Demora um pouco colocar as coisas no lugar, mas estamos no rumo certo.”

O conselheiro tutelar Paulo Roberto Soares trabalha na unidade do P Sul, em Ceilândia, atendendo moradores da mais nova RA do DF, e destacou as vantagens que a futura sede da cidade trará: “Vai ser muito importante, porque a população local vai ter um atendimento imediato; muitas pessoas não conseguem fazer esse deslocamento até Ceilândia. O GDF está de parabéns por investir no Conselho Tutelar, e a comunidade só tem a ganhar”.

A secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani, reforçou a importância da chegada da estrutura no local: “É um momento muito esperado pela população, hoje é um sonho realizado. Os conselhos tutelares são prioridade para o nosso governo. Quero agradecer à Polícia Militar por ter cedido o terreno para a construção. É um local de fácil acesso, todos poderão ver o prédio”.

Novos conselhos tutelares

Além do Sol Nascente, Santa Maria e Estrutural também ganharão sedes de conselhos tutelares, que hoje funcionam em espaços alugados. A portaria com a descentralização de recursos para as obras foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) no fim de janeiro, anunciando um montante de R$ 3,2 milhões, recursos originários do FDCA.

Mais obras na cidade

No Trecho II, o governador visitou os canteiros de obras do Terminal Rodoviário e do Restaurante Comunitário do Sol Nascente, que estão sendo erguidos um ao lado do outro, próximo à Quadra 105. Somado, o investimento do GDF passa de R$ 8,2 milhões na construção das duas estruturas.

O restaurante comunitário terá uma área edificada de 1,5 mil m2, com capacidade para receber mais de 350 pessoas e fornecer cerca de 2,5 mil refeições por turno. No local, serão servidos tanto o café da manhã, a um custo de R$ 0,50, quanto o almoço, por R$ 1.

“Reduzimos o valor das refeições nos restaurantes comunitários; parece que estávamos adivinhando as dificuldades que vinham pela frente, e a comunidade daqui merece”, disse Ibaneis. “Quando criamos a cidade do Sol Nascente, muitas pessoas questionaram o que estávamos fazendo, e estamos entregando essas obras porque acreditamos que o Sol Nascente/Pôr do Sol merecem o que há de melhor.”

Já a Rodoviária ocupará uma área de 5,8 mil m2, com seis boxes, dez pontos de estocagem, estacionamento para veículos e motos, salas de apoio administrativo, banheiros e lanchonete, e beneficiará cerca de 20 mil usuários do transporte coletivo.

“As pessoas pegavam ônibus no sol e na chuva aqui no Sol Nascente, mas em pouco tempo acreditamos que vão receber aquilo que merecem – um tratamento digno”, finalizou o governador.

Com informações da Agência Brasília