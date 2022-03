Acidente entre carro e carreta deixa três mortos em Taguatinga

na DF 001, altura do Condomínio 26 de setembro, sentido Taguatinga para Brazlândia

Um carro e uma carreta colidiram frontalmente no início da tarde deste sábado (12), na DF 001, altura do Condomínio 26 de setembro, sentido Taguatinga para Brazlândia. Três pessoas morreram e uma ficou ferida no acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar socorro e atendeu essa ocorrência às 13h49, empregando seis viaturas e vinte militares.

No interior do carro estavam três ocupantes, que não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no local. Na carreta que transportava fardos de cabo de fibra ótica, estava somente o condutor, 52 anos, que ficou preso às ferragens.

O homem foi resgatado pelo CBMDF e transportado para o HRC, consciente, orientado e queixando-se de dor intensa no fêmur esquerdo.

Após a colisão a carreta perdeu o controle e atingiu uma parada de ônibus de concreto que ficou totalmente destruída.







Não existem informações sobre a dinâmica do acidente.

O BPRV e a PCDF, assumiram a ocorrência.