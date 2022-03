Força-tarefa ajuda na atualização do Cadastro Único

Além de atualizar seus dados, a dona de casa conseguiu fazer a solicitação do Prato Cheio, benefício por meio do qual o cidadão recebe seis parcelas mensais

A atualização do cadastro único era uma pendência na capital. “Meu cadastro estava desatualizado e eu estava com medo de perder meu Auxílio Brasil”, conta Lindauva Silva, 44 anos, moradora de Sol Nascente/Pôr do Sol. Ela foi uma das mais de 20 pessoas atendidas neste sábado (12), durante o Sejus Mais Perto do Cidadão, evento promovido pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) na administração regional da cidade, com a participação de diversos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF).

Além de atualizar seus dados, a dona de casa conseguiu fazer a solicitação do Prato Cheio, benefício por meio do qual o cidadão recebe seis parcelas mensais no valor de R$ 250 para comprar gêneros alimentícios. Seis servidores da pasta se revezaram no trabalho.

Essa é a quarta força-tarefa da qual a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) participou, somente neste ano, para preenchimento e atualização de dos dados referentes a esse documento. Durante ações anteriores, o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Samambaia atendeu 150 pessoas, além de outras 25 sobre Bolsa Maternidade. No mês passado, foram duas ações em Planaltina, com 100 procedimentos realizados.

“Essas ações esporádicas visam abrir agendas extras com o objetivo de viabilizar a atualização e o preenchimento do Cadastro Único, que se trata, para a política socioassistencial, do principal meio de informações sobre o cidadão”, lembra a secretária de Desenvolvimento Social, Mayara Noronha Rocha.

