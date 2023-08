Com investimento de R$ 7 milhões, nova UBS do Gama ampliará especialidades

Nova unidade beneficiará mais de 20 mil moradores com foco em saúde da família, odontologia, acupuntura, ginecologia, clínica médica e pediatria

O Posto de Saúde 8, no Gama, se tornará, em breve, a nova Unidade Básica de Saúde (UBS) 7 e beneficiará mais de 20 mil moradores da região e com investimento de R$ 7,1 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF). A obra é executada e fiscalizada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e realiza intervenção em toda a área construída, equivalente a 1.900 m². A reforma inclui serviços de reestruturação de uma edificação térrea, redistribuição interna de ambientes, a adequação de todos os sanitários conforme as normas vigentes e a renovação das fachadas e cobertura.

A equipe contratada foi reforçada para dar celeridade às obras na reta final. Ao todo, 30 funcionários trabalham de segunda a sábado para concluir a pintura interna e externa, e as instalações elétricas e hidráulicas.

Além disso, foram adquiridos cerca de 70 novos ares-condicionados que estão em fase de instalação. Os revestimentos de piso cerâmico e dos banheiros também já foram colocados. A próxima etapa é colocar as portas e esquadrias das áreas internas.

“A gente solicitou um aumento de pessoal. Esta semana, a gente conta com cinco funcionários a mais, eletricistas e ladrilheiros, para agilizar o que ainda está faltando”, explica a engenheira civil e fiscal da obra, Ana Paula Vidigal. “As estruturas daqui são da década de 1970, havia muita corrosão, rachaduras e infiltração. A gente precisou recuperar tudo para a reforma. Agora estamos perto de finalizar essa obra tão esperada pelos moradores daqui”, afirmou.

Quando inaugurada, a população do Gama contará com cinco equipes de saúde da família e atendimentos odontológicos completos, proporcionando cuidado integral com a saúde bucal. Além disso, haverá serviços de acupuntura, ginecologia, clínica médica e pediatria.

Conforto

Para a aposentada Wanda Lúcia Fonseca, 61 anos, a nova UBS trará mais conforto para quem mora na região. “Quem vive na Quadra 55 do Setor Central era atendido neste posto que ficava aqui. Em todos esses anos, a unidade de saúde fez muita falta. A expectativa é muito grande para que essa UBS saia o mais rápido possível”, ressaltou.

Já para o comerciante Jailton Silva, 36 anos, a expectativa é ainda maior para aumentar o movimento e, consequentemente, as vendas. “Essa unidade é referência para os meus pais. Eles pegavam remédio aqui. Quando inaugurar, será ótimo para quem mora aqui. E, para mim, vai ser mais importante ainda porque vai melhorar o movimento”, pontuou.

Nova estrutura

O local contará com consultórios de clínica médica, ginecologia, nutrição e de pediatria, laboratório, salas de inalação, curativos e de vacinas. Para atender às comunidades mais vulneráveis, a UBS incluirá um Consultório de Rua para levar cuidados e assistência médica às pessoas em situação de rua.

Além disso, será disponibilizado um serviço de farmácia, oferecendo maior comodidade e acesso a medicamentos essenciais para todos os usuários.