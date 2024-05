Com investimento de R$ 4,6 milhões, Gama ganhará Caps

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) publicou, na edição dessa sexta-feira (10) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), o aviso de licitação para a construção do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) no Gama.

O Departamento de Compras da Novacap já anunciou detalhes específicos sobre a licitação para a construção do Caps tipo III no Gama. O processo licitatório, marcado para 4 de junho de 2024, segue o tipo menor preço em modo de disputa fechado. Com um valor estimado de R$ 4.665.748,03, os documentos pertinentes ao edital e seus anexos estão disponíveis para consulta nos sites oficiais, com suporte adicional provido pelos canais de contato da Novacap.

“A Novacap desempenha um papel central em todo o processo, sendo responsável não apenas pela elaboração dos projetos, mas também pela licitação e fiscalização das obras”, destaca o presidente da Novacap, Fernando Leite. “A transparência na gestão e execução desses projetos é garantida através da publicação detalhada de cada etapa nos sites oficiais, facilitando o acesso e o acompanhamento público”, completa o gestor.

O Caps do tipo III é um serviço público de saúde que atende pessoas a partir de 18 anos que apresentem sofrimento psíquico intenso decorrente de transtornos mentais graves e persistentes. Funcionará 24 horas por dia, incluindo finais de semana e feriados. A unidade atenderá toda a Região de Saúde Sul, que atualmente possui 278.396 habitantes.

“É um dia histórico para nós da saúde do DF porque hoje damos mais um passo para o fortalecimento da rede psicossocial. Estamos avançando de forma a construir uma rede de saúde mental mais fortalecida e com capacidade de atendimento ampliado à nossa população”, destacou a diretora de Serviços de Saúde Mental (Dissam) da Secretaria de Saúde (SES-DF), Fernanda Falcomer.

A SES-DF é a responsável pela disponibilidade orçamentária para a concretização dessa tão aguardada obra. Além dela, nos próximos dias, está prevista a licitação para um Caps no Recanto das Emas.

Ao todo, serão entregues cinco Caps até 2025. Até o fim de maio, também está previsto o aviso de licitação para a construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi) Recanto das Emas. Já foram disponibilizados R$ 4.782.391,36 para a obra a ser construída no setor hospitalar local. Para as unidades de Ceilândia e Taguatinga, no ano que vem, os projetos continuam em fase de elaboração, com a expectativa de que os editais sejam publicados durante o segundo semestre.

Editais

Os editais e seus anexos poderão ser retirados exclusivamente nos sites www.licitacoese.com.br e www.novacap.df.gov.br. Contatos e informações: (61) 3403-2321 ou (61) 3403-2322, e e-mail [email protected].

As informações são da Agência Brasília