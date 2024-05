Reforma dos banheiros do Parque da Cidade teve o investimento de R$ 1,2 milhão

Quem gosta de passar um tempo de qualidade no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek pode contar com uma boa infraestrutura, após a reforma dos banheiros que contou com R$ 1,2 milhão de investimento do Governo do Distrito Federal (GDF). Os serviços foram executados em 16 estações com banheiros masculinos, femininos e para pessoas com deficiência (PcDs).

Ao todo, foram reformadas 55 unidades na parte de louças, revestimentos de paredes, estrutura e hidráulica. Foram trocadas cubas, vasos sanitários, pisos, bacias sanitárias, pintura e impermeabilização, visando não apenas à renovação estética, mas também atendendo a Norma Regulamentadora de Sanitários.

O administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno, frisou que a reforma foi fundamental e priorizou a parte funcional interna. “Esses banheiros são de 1969, estavam ultrapassados, com goteiras e vazamentos. Uma reforma dessa magnitude não era feita há anos, renovamos toda a parte hidráulica e elétrica, com cuidado também na parte da privacidade usando divisórias individuais e não coletivas entre mictórios e vasos”, detalhou o gestor. Ele acrescentou que a concessionária Neoenergia já está trabalhando na questão da iluminação interna dos espaços.

Os banheiros também ganharam novas rampas de acessibilidade e a próxima etapa da obra será a reforma dos azulejos, que são tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e pontos de fotografia para diversos brasilienses.

Para execução desse serviço, a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) já iniciou as tratativas com a Fundação Athos Bulcão para assegurar que seja mantida a originalidade do projeto. Os banheiros foram construídos de forma estratégica, debaixo de locais de descanso e com aberturas no teto para aproveitar ao máximo a luz do sol economizando energia elétrica.

A bombeira civil Yara Gomes Rocha, 27, costuma frequentar o parque com a filha de 4 anos. Ao utilizar o espaço renovado, ela afirma que veio em boa hora. “Os antigos banheiros eram muito sujos. Até para a gente ficar com criança era bem complicado ou até mesmo a gente não sentia a vontade de usar, não tinha condição. Achei bacana a reforma, ficaram muito bonitos e espaçosos”, observa.

Além do banheiro que fica no Parque Ana Lídia, que é o mais completo com espaço família, os usuários que passam por outras estações também encontram os banheiros reformados.

É o caso do vigilante Vanderlino da Silva, 60, que costuma correr no parque e classifica as reformas feitas como necessárias. “Aqui havia uma precariedade e, às vezes, a pessoa deixa de vir por causa de um banheiro que não funciona”, ressalta.

As informações são da Agência Brasília