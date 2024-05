Homem é preso com mais de 50 passagens criminais

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou, nessa sexta-feira (10), um veículo furtado no Recanto das Emas. O homem que estava com o carro tinha mais de 50 passagens criminais.

Segundo a corporação, a equipe foi acionada pela vítima que relatou ter seu carro roubado e apresentou o rastreador.

Com o localizador, o veículo foi encontrado em um lote do setor da Chácara Monjolo. Nele, foram encontrados R$ 1.500 e 50 litros de cachaça artesanal.

Quando a viatura se aproximou, o suspeito tentou fugir, mas foi contido. O homem possui uma ficha criminal de aproximadamente 50 antecedentes. Ele foi conduzido para a 27ª Delegacia de Polícia.