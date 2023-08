Colisão seguida de capotamento deixa pessoa ferida no Cruzeiro

Os motoristas e passageiros que estavam envolvidos no acidente foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF

Duas pessoas foram levadas ao hospital após um acidente envolvendo uma van Citroen e um carro Nissan Kicks nesta terça-feira (8), no Cruzeiro. Os motoristas e passageiros que estavam envolvidos no acidente foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF, que empenhou duas viaturas e oito militares.

A van após colidir com o carro, acabou capotando. A motorista que dirigia o veículo foi levado ao Hospital das Forças Armadas pelo corpo de bombeiro. Ela apresentava escoriações pelo corpo, mas estava conciente e estável. No mesmo veículo estava uma criança de 02 anos, que embora não apresentasse ferimentos, também foi transportada ao hospital.

A motorista da van também foi atendida pelo corpo de bombeiros, mas ela não tinha ferimentos e, após examinação, foi liberada.

Durante a assistência, uma das duas faixas de rolamento foi interditada. A Polícia Militar do DF ficou responsável pelo caso e a perícia foi mobilizada.