GDF promove novo ciclo do RenovaDF nesta quarta-feira (9)

O RenovaDF é um programa de qualificação profissional da Sedet, em parceria com a Secretaria de Governo (Segov)

O Governo do Distrito Federal (GDF), com a assistência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do DF (Sedet), promove o 4º ciclo 2023 do projeto RenovaDF, nesta quarta-feira (9). O evento acontecerá no Ginásio Regional de Esportes do Cruzeiro, e se iniciará as 10h.

São 2.500 alunos matriculados para o curso de qualificação profissional de auxiliar de manutenção, com noções de diferentes profissões, como jardineiro, serralheiro, pedreiro e pintor. Neste ciclo, há também a inclusão de 150 pessoas em situação de rua, imigrantes e egressos do sistema.

O RenovaDF é um programa de qualificação profissional da Sedet, em parceria com a Secretaria de Governo (Segov), em atendimento às demandas das administrações regionais. Os cursos são de iniciação profissional e aplicados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Distrito Federal (Senai), com duração de 240 horas, com 4h diária.

Os alunos do RenovaDF recebem capacitação profissional, com noções básicas na área de construção civil, com aulas de forma presencial. Enquanto se qualificam, os alunos recuperam os espaços públicos, como praças, parquinhos, quadras poliesportivas, campos sintéticos de futebol, vilas olímpicas e viadutos.

Mais de 12 mil alunos já foram formados pelo programa e 2.500 estão em curso. O programa já recuperou mais de 1.500 equipamentos públicos em 21 cidades. Os alunos recebem kit uniforme, com camiseta, bota, capa de chuva, garrafa d’água, boné, equipamento de proteção individual, lanche e, mais, Bolsa Benefício no valor de um salário mínimo, além de auxílio transporte e seguro contra acidentes pessoais.

Serviço

Lançamento do 4º ciclo 2023 do programa RenovaDF

Data: quarta-feira (9)

Hora: 10h

Local: Ginásio Regional de Esportes do Cruzeiro – Quadra 811, Cruzeiro Novo.

*Com informações da Sedet