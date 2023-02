Comunidades do Gama e de Santa Maria discutem qualidade de vida nas regiões

Encontros de redes intersetoriais entre Gama e Santa Maria tem tido como objetivo trazer as demandas das comunidades e avaliar as ações já implementadas

Encontros de redes intersetoriais entre Gama e Santa Maria tem tido como objetivo trazer as demandas das comunidades e avaliar as ações já implementadas. Os encontros são realizados anualmente para propor medidas que beneficiem as duas regiões administrativas. Entre as ações discutidas no encontro estão a necessidade de criação de um centro de atenção e acolhimento para idosos no Gama, em parceria entre Saúde e Assistência Social, e a criação de mais um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) em Santa Maria.

“A ideia é fortalecer as duas redes porque Santa Maria e Gama são regiões muito próximas. É o momento em que nós trazemos as demandas da nossa região, como por exemplo, a necessidade de construção de mais um Cras e de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) em Santa Maria e mais um Cras no Gama”, destaca a assistente social do Cras Gama, Elisabeth Trindade Barbosa, mobilizadora da Rede Intersetorial do Gama.

“Essas ações integradas entre os órgãos envolvendo a comunidade colaboram para que nós, como gestão, possamos atuar de forma mais efetiva para atender à população. São servidores, profissionais, voluntários que trabalham na ponta, conhecem a realidade daquelas comunidades. Na nossa gestão, nós priorizamos esse diálogo com a população por meio das ações intersetoriais”

A assistente social do Cras Gama, Elisabeth Trindade, mobilizadora da rede intersetorial da região, diz que "a ideia é fortalecer as duas redes porque Santa Maria e Gama são regiões muito próximas"





Cerca de 100 pessoas participaram do encontro de redes intersetoriais Gama e Santa Maria, que reuniu, na última sexta-feira (24), representantes dos moradores, dos centros de assistência social e de instituições, Polícia Militar, Ministério Público e órgãos que atuam nessas regiões de áreas como Saúde e Educação.

“Com essas demandas, nós fazemos reuniões com as administrações regionais para construir políticas públicas. As redes existem há mais de dez anos. Nesse período, tivemos avanços importantes nas duas regiões por causa dessa integração”, explica.

Entre os avanços está a futura implementação de um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) no Gama. “As redes estão atentas aos acontecimentos diários, estamos planejando uma campanha contra feminicídio, construção de novos equipamentos, de creches públicas, mais médicos nos hospitais. No ano passado, para se ter uma ideia, fizemos uma mobilização da população contra o eventual fechamento do Hospital do Gama, que deu certo. Então, são várias ações planejadas nesses encontros de rede e que foram positivas”, ressalta a assistente social do Cras Gama.

“A importância disso é que nós unimos forças para conseguir objetivos em comum que beneficiam toda a comunidade. Com o apoio dessa rede integrada no território de Santa Maria, conseguimos reformar escolas, posto de saúde, quadras de esporte”, reitera a presidente da Associação dos Moradores de Porto Rico, Terezinha da Silva Rocha, uma das coordenadoras da Rede Integrada de Santa Maria.

Com informações da Agência Brasília