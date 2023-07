De volta às aulas

A rede pública de educação tem cerca de 524 mil alunos matriculados em 700 unidades educacionais espalhadas pela capital federal

As aulas na rede pública de ensino do Distrito Federal retornam nesta segunda-feira (31), e ao todo, o sistema deve receber cerca de 524 mil alunos em 700 unidades educacionais. Para este retorno, a expectativa é grande tanto para os profissionais da área, quanto para os alunos, conforme apurou o Jornal de Brasília. Em entrevista, a diretora da Escola Classe 16 de Ceilândia, Sídia Regina, contou que os docentes aguardam por uma eleição de gestores – por meio de gestão democrática, pelo retorno de um grupo de professores que estavam de greve e por um recesso já previsto.

A EC 16 atende em torno de 713 alunos, entre os da educação infantil, com crianças de 4 a 11 anos, e os das séries iniciais, do 1º ao 5º ano, e para os estudantes, muito estudo e diversão está planejado para acontecer. “Nesse segundo semestre teremos atividades pedagógicas como contação de histórias, oficina de desenhos e música, recreio literário, show de talentos, entre outros”, destacou Sídia. À reportagem, a diretora da escola explicou que a chegada de alunos no meio do ano não costuma ser grande, com no máximo 4 ou 5 matrículas novas.

O Projeto Transição é outra ação que se desenrola na escola, quando os alunos do 5º ano são preparados para ir para o 6º ano, com a mudança de unidade. Os estudantes são encaminhados para o Centro de Ensino Fundamental 12 ou para o Centro de Ensino Fundamental 26, ambos em Ceilândia. “Eles saem de um professor e passam a ter 11 professores, com matérias específicas. Eles visitam as escolas, conhecem a dinâmica e conversam com alguns professores”, pontuou Sídia. Já a “Semana do Brincar”, ressalta a importância das brincadeiras e atividades psicomotoras na educação infantil.

Na região administrativa do Paranoá, a expectativa também é grande. De acordo com a vice-diretora da Escola Classe 5, Isabel Chrisostomo, todo semestre são planejadas estratégias para alcançar os alunos no que diz respeito à alfabetização, o letramento matemático e a escrita criativa dos estudantes em produções textuais e espontâneas. “Também criamos metodologias que desenvolvam a leitura como fonte de prazer, além de auxiliar na formação do senso crítico. Para isso, temos um projeto que incentiva a leitura e vamos trazer autores de Brasília para a escola”, anunciou.

Para todas as escolas da rede pública o calendário oficial determina diversas datas especiais: de 31 de julho a 4 de agosto, ocorre a Semana Distrital do Estatuto da Criança e do Adolescente; no dia 11 de agosto se comemora o Dia do Estudante; entre 21 e 25 de agosto ocorre a Semana Distrital de Educação Infantil; de 5 a 11 de setembro ocorre a Semana do Cerrado; de 11 a 15 de setembro ocorre a Semana de Prevenção ao Uso de Drogas no DF; no dia 19 se comemora o Dia do Patrono da Educação – Paulo Freire e no dia 30 de setembro é celebrado o Dia do Secretário.

Em outubro a rede pública de ensino comemora o Dia do Professor, no dia 15, enquanto dos dias 23 a 27 ocorre a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca, e entre os dias 23 e 29 ocorre a Semana Distrital da Orientação Profissional/1º Emprego. No final de outubro, no dia 30, se comemora o Dia do Merendeiro Escolar. Em novembro, a rede celebra o Dia de Luta contra a Medicalização da Educação e da Sociedade, no dia 11; o Dia Distrital do Gestor Escolar, no dia 12, e o Dia Nacional da Consciência Negra, no dia 20.

Dos dias 27 de novembro a 1º de dezembro acontece a Semana Maria da Penha, enquanto no dia 4 de dezembro se celebra o Dia do Orientador Educacional. O semestre letivo então se conclui no dia 21 de dezembro. Para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e estudantes da Educação Profissional e Tecnológica, o retorno das aulas também acontece nesta segunda (31), enquanto nas unidades do Centro Interescolar de Línguas (CIL), o segundo semestre começa no dia 7 de agosto.

Concurso para professor substituto

No dia 10 de fevereiro deste ano, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF) indicou a previsão de um edital para professores temporários/substitutos, o qual foi autorizado em 20 de julho, com o intuito de contratação para o ano letivo de 2024, podendo ser prorrogado para 2025. No último dia 25, a comissão organizadora foi formada e agora o edital segue para estudo técnico, planejamento e organização, para chegar por fim na execução do processo seletivo simplificado.

O cargo é para professor de educação básica, com salários de até R$4 mil, a depender da jornada de trabalho (de 20 ou 40 horas semanais), de acordo com o último edital. Vale ressaltar que as vagas são para cadastro reserva e para nível superior, de acordo com a especialidade, as quais envolvem português, artes, biologia, ciências naturais, educação física, eletrônica, matemática, libras, inglês e outras. “Os classificados formarão um banco de reserva de docentes para atender as necessidades de reposição de professores”, explicou o GDF.

Conforme as informações da SEDF, cerca de 3 mil docentes saem das salas de aula todos os anos para assumir cargos de diretores, vice-diretores, supervisores e coordenadores pedagógicos, enquanto outros se afastam da regência ou entram em licença prevista por lei. De acordo com o governo, a expectativa é que as provas sejam realizadas em outubro e a contratação dos profissionais estará condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira em exercício, como destacou a portaria de autorização do certame.