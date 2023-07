Policia montada…de bike

Para garantir a segurança do brasiliense e dar mais agilidade no atendimento das ocorrências, a PMDF criou o patrulhamento de bicicletas

Brasília foi concebida para carros. As avenidas largas e extensas que cortam a capital federal foram pensadas para grandes deslocamentos e estimulam o uso de automóveis. A canção Brasília, da banda Plebe Rude, retrata de maneira contundente o protagonismo dos veículos motorizados.

Versos como a “Capital da esperança (Brasília tem luz, Brasília tem carros)” e “A luz ilumina, os carros só passam” descrevem a rotina do brasiliense. Manter esse modelo urbano atualmente, contudo, é insustentável. E a saída é a mobilidade ativa. Incentivar o uso de transporte público e o deslocamento a pé ou de bicicleta.

Na cidade das “asas e eixos do Brasil” e que foi construída para o uso das quatro rodas é a segurança pública que reacende a esperança da mobilidade ativa na capital brasileira. Para garantir a segurança do brasiliense e dar mais agilidade no atendimento das ocorrências, a Polícia Militar do DF (PMDF) criou o patrulhamento de bicicletas em algumas regiões do Plano Piloto.

Foto: Afonso Ventania/ Jornal de Brasília

Para cobrir o Parque da Cidade, o maior parque urbano da América Latina, com 25 mil visitas diárias, 80 mil por final de semana, um efetivo de seis policiais militares percorrerá os 420 hectares de bicicleta. De acordo com o comandante do 1 Batalhão de Polícia Militar, o Pioneiro, tenente coronel Zairo Junior, os policiais ciclistas atuarão aos fins de semana. “O objetivo é integrar os modais de policiamento. Já temos a polícia montada e o policiamento motorizado em quatro e duas rodas”.

O militar acrescenta que a bicicleta oferece mais contato com o usuário do parque e, quando necessário, o fator surpresa nas abordagens. “A mobilidade da bicicleta e o deslocamento rápido oferecem mais eficiência ao policial. Além disso, podemos descentralizar o policiamento da área norte do parque, onde tem um posto policial fixo”.

As bicicletas foram compradas por uma ação conjunta entre a PMDF, a Administração do Parque da Cidade e alguns permissionários. As bicicletas foram compradas pelos empresários e doadas à corporação.

Para a empresária, Eudinice Almeida, o projeto proporciona uma maior segurança não só aos comerciantes, mas aos usuários. “A gente percebe uma maior sensação de segurança e os meus clientes gostam de ver os policiais por perto”, comemora.

Foto: Afonso Ventania/ Jornal de Brasília

De acordo com o administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno, o policiamento de bicicleta é importante e vai reforçar a vigilância terceirizada do parque. “A iniciativa do 1 BPM foi muito importante e chegou em boa hora. Além da parceria com os nossos permissionários. A união de forças com a segurança contratada pelo parque vai garantir maior segurança os usuários”, conta.

O policiamento ciclístico pretende coibir o vandalismo ao patrimônio público e furtos de objetos de dentro de veículos em dias de maior aglomeração.

Treinador “de ferro”

Os policiais vão se revezar em plantões nos fins de semana e, para pedalar por todo o Parque da Cidade, receberão treinamento pesado.

O responsável por treinar os patrulheiros é o sargento da reserva, Carlos Antônio Rocha. Além do trabalho dedicado à PMDF, ele tem no currículo 30 anos dedicados ao ciclismo e ao triatlo. Há alguns anos ele representa Brasília em competições de Ironman (Homem de Ferro), como são conhecidos os torneios de grandes distâncias. Pelas contas de Carlos Rocha, ao longo de toda a vida, ele já pedalou cerca de 500 mil quilômetros.

“A bicicleta é muito eficiente em um ambiente como o Parque da Cidade. Mas para usufruir desse potencial o policial precisa desenvolver as técnicas necessárias no pedal, assim como ele faz com a arma de fogo que carrega”.

Segundo ele, além dos treinos de velocidade, manobras e saltos, os policiais aprendem técnicas de abordagem com a bicicleta e a fazer ajustes finos em suas “viaturas” de duas rodas.

As bicicletas usadas pelos policiais são do modelo Moutain Bike, com dez marchas e com suspenção dianteira. (Veja mais no vÍdeo).

Para a soldado Jéssica Fernandes, o treino ajudou a dar segurança nas abordagens e no deslocamento durante as rondas. “Sinto-me segura para usar qualquer tipo de meio necessário para fazer o patrulhamento e garantir a segurança da população”, diz.

Foto: Afonso Ventania/ Jornal de Brasília

“Esse tipo de policiamento é muito importante e devia ser considerado também em outros pontos da cidade. Aqui (no parque) onde tem um grande fluxo de pessoas, a presença da polícia previne a ação de criminosos”, destaca o Rodrigo Silva, frequentador do parque.

Esplanada sobre duas rodas

Desde março desse ano, o 6 BPM também conta com patrulheiros ciclistas para cobrir a Esplanada, Vila Planalto, Rodoviária e alguns outros pontos da área do batalhão. São 22 policiais de bicicleta para acessar os locais que os carros não conseguem alcançar. A iniciativa também pretende estimular a filosofia de polícia comunitária e aproximar os agentes de segurança pública à população já que a bicicleta proporciona uma interação mais efetiva com a comunidade.