Colisão entre uma kombi e um veículo de passeio deixa um ferido na Esplanada

Três faixas foram interditadas no local, o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) foi acionado

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado na manhã desta segunda-feira (4), após uma colisão envolvendo uma Kombi e um Chevrolet/Spin.

O acidente ocorreu na altura do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no sentido da Rodoviária do Plano Piloto.

O condutor da Kombi foi levado para o Hospital de Base pelo Samu. Ao chegar no local, a equipe de socorro encontrou os passageiros da Kombi e do veículo de passeio presos dentro dos veículos.

As equipes do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF) precisaram ir até o local, pois o semáforo foi danificado. Três faixas continuaram interditadas.