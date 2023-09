Álvaro Medeiros conquista mais uma vitória e homenageia colega com o troféu de campeão

A 7ª etapa do Campeonato de Kart do Distrito Federal foi realizada no sábado (02), no Kartódromo Brasília Kart

Atual campeão da Copa Brasil de kart, pela categoria Mirim, Álvaro Medeiros, de apenas 8 anos de idade, dá exemplo de empatia e reforça o título que recebeu de piloto mais querido do evento nacional. Líder da categoria no Campeonato de Kart do DF venceu as duas baterias realizadas neste sábado, no kartódromo do Paranoá. Na cerimônia de pódio fez uma linda homenagem ao colega Heitor Kliemann, iniciante na modalidade, que quebrou o braço durante os treinos da semana.

“Foram corridas bem legais. Liderei as duas na minha categoria, mas tivemos boas disputas. O Heitor quebrou o braço e eu quis dar o meu troféu de presente pra ele não ficar triste e vir correr com a gente na próxima”, comentou o jovem piloto.

O homenageado terá tempo para uma boa recuperação porque o Campeonato de Kart do DF retornará com a disputa da oitava e última etapa nos dias 15 e 16 de dezembro, no kartódromo do Guará. Álvaro Medeiros lidera também a Copa São Paulo Light de Kart, competição que reúne pilotos de todo o país. A próxima rodada será kartódromo Aldeia da Serra, em Itapevi-SP, nos dias 15 e 16 de setembro.