Ao vivo: general Penteado depõe na CPI dos Atos Antidemocráticos

Normalmente realizada na quinta-feira, a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Atos Antidemocráticos, realizada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), foi antecipada para esta segunda (4) devido ao feriado da Independência. E o convocado de hoje é o general Penteado, que era o número 2 do Gabinete de Segurança Institucional em 8 de janeiro.

Penteado era o secretário-executivo na gestão de Augusto Heleno e se manteve no posto após a transição, trabalhando também com o general Gonçalves Dias. Ele acabou sendo exonerado do cargo e substituído pelo general Ricardo José Nigri ainda em janeiro.

Ele foi convocado após G. Dias prestar depoimento à CPI citando que seu ex-secretário-executivo chegou a sinalizar um cenário de tranquilidade às 14h do dia 8 de janeiro.

Depois do feriado, a CPI volta a se reunir no dia 14, quando ouvirá o hacker Walter Delgatti Neto. Autor do requerimento, o deputado Gabriel Magno (PT) justificou que um dos objetivos da CPI é investigar as ações preparatórias dos atos realizados no dia 8 de janeiro, por isso, pediu a convocação do hacker.