Colisão entre carro e moto no balão do Periquito, no Gama

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para a ocorrência às 19h32, mobilizando uma viatura para o local do incidente

Um acidente entre um carro de passeio e uma motocicleta ocorreu na noite desta terça-feira (3), próximo ao balão do Periquito, sentido Gama.

No local do acidente a equipe de socorro encontrou, um carro do modelo VW/UP, conduzido por uma motorista, e uma motocicleta HONDA/CG 160, pilotada por um homem, de 37 anos, estavam envolvidos na colisão.

A motorista do carro de passeio, que estava sozinha no veículo, foi prontamente atendida pela equipe de bombeiros. Felizmente, ela estava consciente, orientada e estável, e não precisou ser transportada para uma unidade hospitalar.

Quanto ao motociclista, ele foi encontrado deitado no chão quando a guarnição do CBMDF chegou ao local. Apesar de se queixar de dores no corpo e ter algumas escoriações, estava consciente, orientado e estável.

Após receber os primeiros socorros dos bombeiros e posteriormente da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ele foi encaminhado para uma unidade de saúde.