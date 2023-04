Colisão entre carro e moto deixa vítima fatal na BR 070

Os bombeiros foram acionados por volta das 05h05, chegando ao local do acidente, puderam constatar a morte do motociclista que estava sem identificação

Por Gabriel Resende

Na madrugada deste domingo (16), uma colisão na BR 070 deixa uma morte. Acidente ocorreu depois do Condomínio Privê, sentido Taguatinga.

Os bombeiros foram acionados por volta das 05h05, chegando ao local do acidente, puderam constatar a morte do motociclista que estava sem identificação.

O motorista do carro não se feriu. Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente.

A PRF ficou responsável pelo local e a PCDF foi acionada.