Pedestre morre ao ser atropelada na EPNB

O acidente ocorreu por volta das 3h, na madrugada deste domingo (16) próximo ao Riacho Fundo I

Uma mulher de 22 anos morreu, após ser atropelada na entre a Área de Desenvolvimento Econômico (SH Arniqueiras) e o Riacho Fundo I na EPNB. O acidente ocorreu por volta das 3h na madrugada deste domingo (16).

Ao chegarem no local, a equipe de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), encontrou uma senhora, que se encontrava ao solo. Ao abordarem a vítima foi constatada a falta de sinais vitais com ferimentos incompatíveis com a vida.

A vítima identificada por K. S. R, de 22 anos, teve seu óbito declarado no local do acidente. Até o momento não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias do acidente, mas o veículo envolvido foi uma viatura da PMDF.