Padrasto é preso por estupro e violência contra enteada

O homem aproveitou para cometer o crime, enquanto a mãe da jovem tinha saído para trabalhar

Na madrugada deste domingo (16), uma jovem de 20 anos foi vítima do padrasto de 34 anos em Ceilândia. O homem a agrediu e a estuprou dentro de sua própria casa. O autor do crime acabou sendo preso em Taguatinga Sul, após a moça denunciá-lo na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher II (Deam II), na cidade do Distrito Federal.

De acordo com a vítima, ela teria saído do banho quando encontrou o seu padrasto nu dentro do seu quarto, sem conseguir se esconder do autor sem sucesso, que colocou música para abafar os gritos da jovem, ele usou força para violentá-la e agredi-la.

“Diante da absurda violência, a equipe deslocou-se imediatamente até o endereço da vítima e, durante as diligências, conseguiu localizar o autor do crime nas proximidades de Taguatinga Sul. O indivíduo foi conduzido à DEAM II e preso em flagrante pelo crime de estupro”, diz em nota a PMDF.