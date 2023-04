Governador entrega reforma do escadão do Núcleo Bandeirante

Foram investidos R$ 260 mil de emenda parlamentar do deputado distrital Hermeto para a construção da obra que vai beneficiar toda região

Os moradores do Núcleo Bandeirante ganharam neste sábado (15) um novo escadão, que liga a 3ª Avenida à Avenida Central da cidade. A obra foi feita para levar acessibilidade aos pedestres que transitam no local. A grande escada que existia na área foi substituída por um conjunto de rampas com piso antiderrapante. Foram investidos R$ 260 mil de emenda parlamentar do deputado distrital Hermeto para a construção.

Elaborado e executado pela administração local, o projeto seguiu os padrões e as normas da ABNT 9050, que rege as diretrizes de acessibilidade. Além da demolição da escada e a construção das rampas, a obra contemplou paisagismo, instalação de corrimão, substituição da iluminação por lâmpadas LED e asfaltamento da rua que dá acesso ao escadão.

“As intervenções na cidade estão dando um resultado muito importante para todas as famílias que aqui residem”, afirmou o governador Ibaneis Rocha, durante entrega do espaço. “É uma obra muito efetiva. Temos feito grandes investimentos aqui na região”, destacou, citando a reforma da Feira do Núcleo Bandeirante em execução e o projeto de remodelagem da Avenida Principal a ser iniciado.

Segundo o chefe do Executivo local, o trabalho para essa via está sendo desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh). “Estamos tendo um cuidado muito grande, porque a gente não quer atrapalhar muito a vida dos comerciantes”, anunciou.

Sobre a reforma no escadão, o arquiteto da administração Saulo Roberto Figueiredo explicou que era preciso readaptar o espaço para atender a todos que passam ali. “Aqui só tinha, no caso, a antiga escada, sem corrimão. Para vencer esse grande desnível, foram necessárias várias rampas com idas e vindas. O desafio foi manter escadas e rampas que tivessem uma intersecção adequada. Mas consegui resolver de uma forma que ficasse agradável e o paisagismo se comunicasse”, afirmou.

O deputado Hermeto, que destinou os recursos, destacou que essa é uma ação conjunta do governo exatamente para melhorar a vida da população local. “Esse escadão pode parecer simples, mas um cadeirante não passava. Como o nosso secretário Zé Humberto [José Humberto Pires de Araújo, secretário de Governo] diz: pequenas obras, grandes resultados. Tem obra pequena, como essa, que impacta na vida das pessoas”, classificou.

Benefício para a comunidade

O administrador do Núcleo Bandeirante, Cláudio Márcio de Oliveira, contou que essa era uma reivindicação antiga dos moradores. A comunidade reclamava da falta de estrutura para pessoas com deficiência e com dificuldade de locomoção, dos acidentes que aconteciam devido à escada ser íngreme e também do abandono do local que prejudicava o comércio.

“Era uma escadão perigoso, sem acessibilidade. As quedas eram constantes e o beco era bem escuro. Hoje, além de atender os empresários e os comerciantes, aqui à noite, agora, parece uma rua de lazer porque as crianças descem dos prédios e vêm brincar. Acabamos atingindo dois pontos: os comerciantes e as crianças”, definiu Oliveira.

A comerciante Marlene Borges, 44 anos, destacou que a obra já começou a trazer benefícios para os lojistas. “O nosso comércio já tem melhorado. Com uma semana, a gente já começou a ver que realmente teve diferença”, comentou ao dizer que o movimento cresceu. “Era um local muito visado de drogados e agora virou um local familiar, isso é o melhor de tudo, porque se descobriu um novo lugar”, acrescentou.

Moradora da região há mais de 30 anos, a artesã Lucia de Fátima Andrade, 67, disse que enfrentava desafios para acessar a própria casa localizada na Avenida Central. “Eu tinha dificuldade, era horrível. Agora está uma beleza. Estou adorando”, admitiu. Ela já tem usado o novo escadão: “Todo dia eu vou para a Casa da Cultura e desço por aqui. Uma maravilha”.

Investimentos na região

Essa é apenas mais uma das ações do governo no Núcleo Bandeirante. Nesta semana, teve início a obra da ciclovia que vai ligar a cidade à Candangolândia, com 1,5 km de extensão, paralela à marginal sul da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB). Estão sendo investidos R$ 600 mil.

A Feira do Núcleo Bandeirante passa por uma reformulação completa com investimento de R$ 10 milhões. A primeira etapa da obra já foi entregue e recuperou a área dos boxes, da praça de alimentação e dos banheiros, além de ter sido feita a extensão do teto, padronização da pintura e substituição dos equipamentos hidráulicos e elétricos. A segunda fase está em execução no setor de venda de queijos, aves e porcos, com serviços de alvenaria, fundação, estrutura metálica e reboco.

Neste ano, a região administrativa se tornou a segunda cidade do DF com iluminação 100% LED. Foram investidos cerca de R$ 1 milhão na troca das lâmpadas e R$ 425 mil na implantação dos novos pontos de iluminação.

