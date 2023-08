Colisão entre caminhonete e moto deixa um ferido

O motociclista foi encontrado inconsciente e apresentando respiração agônica, demandando atenção médica imediata

Uma colisão entre uma motocicleta e uma Toyota Hilux resultou em ferimentos graves para um motociclista. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foram acionadas às 21h01 para atender a essa ocorrência, mobilizando três viaturas e um total de 14 militares em uma operação de resposta rápida e coordenada.

O acidente ocorreu na BR 060, exatamente entre o Posto Shell e a garagem de ônibus urbanos de Samambaia. Ao chegar ao local, as equipes de resgate se depararam com uma cena de colisão envolvendo dois veículos de características muito distintas, uma Toyota Hilux preta, conduzida pelo senhor, de 59 anos, que saiu ileso do impacto, e uma motocicleta Honda 1100 prata, pilotada pelo senhor, de 45 anos.

A colisão resultou em consequências devastadoras para o motociclista. O motociclista. foi atendido imediatamente pelos socorristas do CBMDF e transportado de forma emergencial ao Hospital Regional da Ceilândia. Sua condição era extremamente grave, com fraturas visíveis na perna esquerda e braço direito, além de um traumatismo crânio encefálico severo.